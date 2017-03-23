taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
89.965
USD
3,6183
EURO
3,9062
ALTIN
145,03
PETR
50,7800

İngiliz havayolu şirketi British Airways'de kabin yasağı

Bugün İstanbul Atatürk Havalimanı’nda British Airways'in (BA) Londra’ya giden uçağında yolcular didik didik arandı.

23.03.2017 - 11:24
  1. Haberler
  2. Gündem

Önce ABD ‘nin başlattığı arkasından İngiltere’nin devam ettiği cep telefonu dışındaki tüm elektronik aletlerin kabinde taşınma yasağının ilk uygulaması bugün İstanbul Atatürk Havalimanı’nda, İngiltere merkezli havayolu şirketi British Airways‘in (BA) Londra’ya giden uçağında başlatıldı.

İngiliz havayolu şirketi British Airways'de kabin yasağı

YOLCULAR TEK TEK UYARILDI

BA yetkilileri bu sabah saat 10.00’da İstanbul’dan Londra’ya giden BA-675 sefer sayılı uçak yolcularına bir gün önceden iletişim cihazları aracılığı ile ulaştıklarını ve birkaç yolcu dışında büyük çoğunluğun cihazlarını evlerinde valizlere koyduklarını söylediler.

İngiliz havayolu şirketi British Airways'de kabin yasağı

"İKİ GÜN ÖNCEDEN HAZIRLIK YAPTIK"

Uygulamanın bu sabah başlamasının dün akşam Londra’da gerçekleşen terör saldırısı ile ilgisi olmadığın belirten bir BA Yetkilisi, “Biz programımızı iki gün önceden yaptık. Uygulama kararını bu sabah başlatmadan önce tüm yolcularımıza ulaştık ve kendilerini bilgilendirdik. Bu nedenle de bır sıkıntı ile karşılaşmadık.” dedi.

İngiliz havayolu şirketi British Airways'de kabin yasağı

EL BAGAJI ARAMASI

Güvenlik aramasının Gözen Güvenlik şirketi elemanları tarafından yapılan BA'nın Londra’ya giden 90 yolcusununrı bilet ve pasaport işlemlerinin ardından uçağa binecekleri köprülerin bulunduğu salonda da el bagajı aramasında geçirildi.

İngiliz havayolu şirketi British Airways'de kabin yasağı

CEP TELEFONU VE DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR YASAĞI

ABD, aralarında İstanbul Atatürk Havalimanının da bulunduğu 8 ülkedeki 10 havalimanından, İngiltere ise Türkiye dahil 6 ülkeden gelen direkt uçuşlarda kabin içine dizüstü ve tablet bilgisayarla normalden büyük cep telefonlarının alınmasının yasaklandığını açıklamıştı.

İngiliz havayolu şirketi British Airways'de kabin yasağı

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Nihat Zeybekci makam aracını değiştirdi

Nihat Zeybekci makam aracını değiştirdi

238
ABD Irak'a 12 yılda 22 milyar dolarlık silah sattı

ABD Irak'a 12 yılda 22 milyar dolarlık silah sattı

51
Terör örgütü PKK referandumdan hayır çıkmasını istiyor

Terör örgütü PKK referandumdan hayır çıkmasını istiyor

191
Theresa May: Hasta ve ahlâksız bir terör saldırısı

Theresa May: Hasta ve ahlâksız bir terör saldırısı

48
Ayşe Arman: Önce tapınağa gider, sonra yazı yazarım

Ayşe Arman: Önce tapınağa gider, sonra yazı yazarım

70
Kastamonu'da belediye hoparlöründen porno yayını yapıldı

Kastamonu'da belediye hoparlöründen porno yayını yapıldı

20
Türkiye'den Bulgaristan'a seçim akını

Türkiye'den Bulgaristan'a seçim akını

15
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM