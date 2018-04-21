taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
110.932
USD
4,0764
EURO
5,0090
ALTIN
175,11
PETR
73,6300

İngiliz hükümetinden 'PYD/YPG ile sınırlı temas' itirafı

İngilizlerin, Suriye'nin kuzeyine yuvalanan teröristlerle temas halinde olduğu kayıtlara geçti.

AA | 21.04.2018 - 13:46..
  1. Haberler
  2. Dünya

Suriye'nin kuzeyinde Amerika ve Avrupa'nın desteğiyle devlet kurma planları yapan teröristlerin hayalleri, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin düzenlediği Fırat Kalkanı Harekatı ve Zeytin Dalı Harekatı ile bozuldu.

Teröristlerle ilişkisi olan Avrupa ülkeleri de artık ortaya çıkmaya başladı.

İNGİLTERE'NİN ÇIKARLARI...

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, İngiliz parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarasının Dışişleri Komisyonu tarafından yayımlanan "Kürtlerin hevesleri ve İngiltere’nin çıkarları" başlıklı rapora yazılı yanıt verdi.

YPG İLE İLİŞKİMİZ VAR İTİRAFI

Metinde, “PYD/YPG ile etkileşimlerimizde PKK ile olabilecek her türlü bağlantıları ile ilgili kaygılarımızı dile getiriyoruz ve kendilerini PKK’dan ve terör etkinliklerinden uzaklaştırmaları çağrısı yapıyoruz.” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, İngiltere’nin sağladığı hava desteğinin de sadece DEAŞ’a karşı operasyonlarla sınırlı kaldığı vurgulandı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Hindistan'da çocuk tecavüzüne idam geliyor
Hindistan hükümeti, 12 yaşından küçük çocuklara tecavüzden suçlu bulunanlara idam cezasını öngören kararnameyi onayladı.
Afrinli çocuklardan Mehmetçik'e bir demet sevgi
TSK'nın Afrin'de gerçekleştirdiği harekat sona erdi, ancak bölgede temizlik faaliyetleri devam ediyor. Afrinli çocuklar devriye gezen Mehmetçik abilerini durdurup bir demet çiçek verdi.
Afganistan'da patlama: 5 ölü
Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinin Hasaki Mine ilçesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 5 sivilin öldüğü bildirildi.
BBC'nin Selin'i deizmin peşine düştü
BBC'nin İngiliz Selin'i Türkiye karşıtı yaptığı haberlere bir yenisini daha ekledi. Deizm tartışmalarının yaşandığı gündemde deist ve atesitlerle "tiyatro" gibi röportaj yaptı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ömer Halisdemir'in katili Nedim Şener'i aradı

Ömer Halisdemir'in katili Nedim Şener'i aradı

56
Prof. Dr. Aziz Sancar: İlim yapın

Prof. Dr. Aziz Sancar: İlim yapın

64
Adaylık açıklamaları CHP'yi karıştırdı

Adaylık açıklamaları CHP'yi karıştırdı

139
Mete Kalkavan'ın maçı tatil etme sebebi

Mete Kalkavan'ın maçı tatil etme sebebi

115
Ozan Güven: Futboldan hoşlanmıyorum

Ozan Güven: Futboldan hoşlanmıyorum

46
Şenol Güneş: İşin sonuna geldim, bırakabilirim

Şenol Güneş: İşin sonuna geldim, bırakabilirim

98
BBC'nin Selin'i deizmin peşine düştü

BBC'nin Selin'i deizmin peşine düştü

92
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM