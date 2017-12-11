taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
107.921
USD
3,8305
EURO
4,5149
ALTIN
153,82
PETR
63,0800

İngiliz İşçi Partisi yatırımcıları kaçırıyor

Financial Times gazetesi, İngiltere'deki yatırımcıların, Jeremy Corbyn liderliğindeki İşçi Partisi'nin giderek iktidara yaklaşması nedeniyle servetlerini yurt dışına çıkartmaya başladı.

Haber Merkezi | 11.12.2017 - 09:18..
  1. Haberler
  2. Dünya

İngiliz ekonomi gazetesi Financial Times, İngiliz yatırımcılarının gözünün olası bir İşçi Partisi iktidarından korktuğunu yazdı.

Jeremy Corbyn liderliğindeki parti, ekonomi ve siyaset arenasındaki muhalif tavrı ile son zamanlarda adından oldukça söz ettirdi ve bu popülarite kendilerini hükümetin başına geçme olanağına yaklaştırıyor.  İngiltere'de yapılan son kamuoyu yoklamalarının, İşçi Partisi'nin, Muhafazakârları yüzde sekiz farkla geçtiğini belirtildi.İngiliz İşçi Partisi yatırımcıları kaçırıyorREUTERS/Pierre Albouy

SOL İKTİDAR YATIRIMCIYI KORKUTUYOR

İşçi Partisi'nin başa gelme fikri her ne kadar İngiliz solunu memnun etse de, ekonomik olarak yatırımcıyı endişeye sürüklüyor. Partinin başa gelmesiyle artırılması muhtemel vergi senaryosu dahi yatırımcıların İngiltere'den çekilmesine neden oluyor.

Financial Times, vergi artışının ve Sterlin'in olası değer kaybının yatırımcıları endişelendirdiğini, Haziran seçimlerinden bu yana yüz milyonlarca Sterlin'in yurtdışına çıkarıldığını yazıyor.

"CORBYN'NİN BAŞA GELMESİ KORKUNÇ"

Gazeteye konuşan birçok yatırımcı Corbyn iktidarının İngiliz yatırımcılar için oldukça kötü bir senaryo olacağını belirtirken, Şimdiden bazı ailelerin servetlerini İsviçre'ye taşıdığı açıklandı.

Endless adlı yatırım şirketinin yönetici ortağı Garry Wilson ise Corbyn'in başbakan olması durumunda birçok yatırımcının İngiltere'ye para sokmayacağını, birçoğununsa ülkedeki paralarını yurtdışına çıkarma yollarını arayacağını belirtiyor.

İNGİLİZ EKONOMİSİ SARSINTIDA

Brexit konusunda milyarlarca euro tazminat ödeyecek olan İngiltere, pamuk ipliğine bağlı bir ekonomik düzene doğru ilerliyor. Vergiler konusunda düzenlemeye gitmesi beklenen İngiliz ekonomisi için Corbyn senaryosu daha da büyük bir felakete neden olabilir.

İlginizi Çekebilir
Irak'ta DEAŞ'ın bitirilmesi kutlandı
Irak'ın başkenti Bağdat’ta DEAŞ'a karşı zaferden dolayı askeri geçit töreni düzenlendi.
Kaliforniya’da ’olağanüstü hal’ ilan edildi
ABD’nin Kaliforniya eyaletinde kontrol altına alınamayan yangınlar nedeniyle ’olağanüstü hal’ ilan edildi.
Doğum günü partisi faciayla bitti
İran'da doğum günü kutlamak için toplanan bir grup genç, mumdan çıkan yangınla şok yaşadı.
Ruhani'den Suudi Arabistan'a İsrail uyarısı
İran Cumhurbaşkanı, Suudi Arabistan'ın İsrail ile arasına mesafe koyması durumunda ilişkilerinin düzelebileceğini söyledi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Katar İngiltere'den savaş uçağı aldı

Katar İngiltere'den savaş uçağı aldı

106
En İyi YouTuber Enes Batur

En İyi YouTuber Enes Batur

114
İsrail'de siyonist Yahudilerin etkisi azalacak

İsrail'de siyonist Yahudilerin etkisi azalacak

77
Şenol Güneş saldırı iddiaları hakkında konuşmayalım dedi

Şenol Güneş saldırı iddiaları hakkında konuşmayalım dedi

28
Ruhani'den Suudi Arabistan'a İsrail uyarısı

Ruhani'den Suudi Arabistan'a İsrail uyarısı

48
Sevgilisini aradıktan sonra kendini astı

Sevgilisini aradıktan sonra kendini astı

36
Özcan Deniz'e müstakbel eşten gala krizi

Özcan Deniz'e müstakbel eşten gala krizi

12
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM