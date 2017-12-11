İngiliz İşçi Partisi yatırımcıları kaçırıyor

İngiliz ekonomi gazetesi Financial Times, İngiliz yatırımcılarının gözünün olası bir İşçi Partisi iktidarından korktuğunu yazdı.

Jeremy Corbyn liderliğindeki parti, ekonomi ve siyaset arenasındaki muhalif tavrı ile son zamanlarda adından oldukça söz ettirdi ve bu popülarite kendilerini hükümetin başına geçme olanağına yaklaştırıyor. İngiltere'de yapılan son kamuoyu yoklamalarının, İşçi Partisi'nin, Muhafazakârları yüzde sekiz farkla geçtiğini belirtildi. REUTERS/Pierre Albouy

SOL İKTİDAR YATIRIMCIYI KORKUTUYOR

İşçi Partisi'nin başa gelme fikri her ne kadar İngiliz solunu memnun etse de, ekonomik olarak yatırımcıyı endişeye sürüklüyor. Partinin başa gelmesiyle artırılması muhtemel vergi senaryosu dahi yatırımcıların İngiltere'den çekilmesine neden oluyor.

Financial Times, vergi artışının ve Sterlin'in olası değer kaybının yatırımcıları endişelendirdiğini, Haziran seçimlerinden bu yana yüz milyonlarca Sterlin'in yurtdışına çıkarıldığını yazıyor.

"CORBYN'NİN BAŞA GELMESİ KORKUNÇ"

Gazeteye konuşan birçok yatırımcı Corbyn iktidarının İngiliz yatırımcılar için oldukça kötü bir senaryo olacağını belirtirken, Şimdiden bazı ailelerin servetlerini İsviçre'ye taşıdığı açıklandı.

Endless adlı yatırım şirketinin yönetici ortağı Garry Wilson ise Corbyn'in başbakan olması durumunda birçok yatırımcının İngiltere'ye para sokmayacağını, birçoğununsa ülkedeki paralarını yurtdışına çıkarma yollarını arayacağını belirtiyor.

İNGİLİZ EKONOMİSİ SARSINTIDA

Brexit konusunda milyarlarca euro tazminat ödeyecek olan İngiltere, pamuk ipliğine bağlı bir ekonomik düzene doğru ilerliyor. Vergiler konusunda düzenlemeye gitmesi beklenen İngiliz ekonomisi için Corbyn senaryosu daha da büyük bir felakete neden olabilir.