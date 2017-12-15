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İngiliz İslam karşıtı ırkçı gözaltına alındı

ABD Başkanı Donald Trump’ın geçtiğimiz günlerde Twitter hesabından paylaşımını yaptığı ırkçı videoların sahibi İngiliz İslam karşıtı Jayda Fransen gözaltına alındı.

Haber Merkezi | 15.12.2017 - 11:19..
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Geçtiğimiz günlerde ABD Başkanı Donald Trump'ın gündeme bomba gibi düşen İslam karşıtı tweetlerinin sahibi olan, "Önce Britanya (First Britain)" isimli ırkçı grubun liderlerinden İngiliz Jayda Fransen yaptığı İslam karşıtı konuşmalar nedeniyle gözaltına alındı.

İngiliz İslam karşıtı ırkçı gözaltına alındı

NEFRET SUÇLUSU

Jayda Fransen İslam karşıtı işlediği nefret suçları nedeniyle polisler tarafından gözaltına alınarak polis merkezine getirildi, ifadesi alındı.

Fransen’in Belfast’ta Katolikler ile Protestanları ayıran duvarlardan birinin yakınında yaptığı konuşma yaptığı için gözaltına alındığı açıklanırken, çıkarıldığı mahkemece 9 Ocak 2018’e kadar başka herhangi bir mitingin 500 metreden fazla yakınına gitmemesi koşuluyla salıverildi.

İngiliz İslam karşıtı ırkçı gözaltına alındı

TRUMP'TAN MEDET UMMUŞTU

ABD Başkanı Donald Trump, geçen ay Twitter hesabından Fransen’in yayımladığı üç İslamofobik videoyu yaklaşık 45 milyon takipçisiyle paylaşmıştı. Fransen de videolarını Twitter hesabından paylaşan Trump’a teşekkür etmiş ve “Hapse atılmadan önce bana yardım etmenizi, müdahalede bulunmanızı istiyorum.” diyerek yardım istemişti.

İngiliz İslam karşıtı ırkçı gözaltına alındı

Jayda Fransen, geçen yıl başörtülü bir kadına sözlü tacizden yargılanmış ve ‘nefret suçu’ işlediği sabit görülerek 2 bin sterlin para cezasına çarptırılmıştı.

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