İngiliz istihbaratı, terörü niye önleyemedi

Türkiye'de terör eylemi meydana geldiğinde, canımızın yanması bir yana, müttefik olarak nitelenen ülkelerin yöneticileri ve medyası anında saldırıya geçiyor ve "Devlet niye önleyemedi, uyuyor mu, ya da bilerek göz mü yumuyor" gibi yaralayıcı ifadeler kullanılıyordu.

İNGİLİZ İSTİHBARATI UYUYOR MU

Aynı soruları bizim sordumuzu düşünün; Türkiye'deki terör eylemlerini, nasıl oluyorsa önceden bilen İngiliz istihbaratı, Lonra'daki saldırıda hayatını kaybeden vatandaşlarını neden koruyamadı. Neden bu saldırıyı önceden haber alamadı. İngiliz derin devleti, İngiliz hükümetinin siyasi çıkarı için(!) bu saldırıya göz mü yumdu?

TERÖR LONDRA'YI VURDU, İSTİHBARAT NEDEN ÖNLEYEMEDİ

İngiltere parlamentosu önünde silahlı saldırı VİDEO