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İngiliz istihbatı: 23 bin potansiyel terörist var

İngiliz istihbarat servisleri çalışanlarının, İngiltere'de 23 bin "aşırıcılık yanlısı cihatçı" yaşadığını tahmin ettikleri belirtildi.

28.05.2017 - 00:21
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İngiliz istihbatı: 23 bin potansiyel terörist var

İngiltere'de yayınlanan The Times gazetesine konuşan İngiliz hükümetinden bir kaynak, 'muhtemel tehdit' olarak değerlendirilen yaklaşık 3 bin kişinin soruşturma altında olduğunu ya da istihbarat ve polis teşkilatları tarafından yürütülen toplam 500 operasyon çerçevesinde takibe alındıklarını aktardı.

20 BİN "POTANSİYEL SALDIRGAN" İNGİLİZ VATANDAŞI

Haberde, önceki raporlarda adları geçen daha 20 bin kişininse potansiyel saldırganlar olarak ‘bakiye risk' oluşturduğu belirtildi.

Haberde ayrıca Manchester'da düzenlenen terör saldırısında 12'si çocuk 22 kişinin ölümüne ve yüzün üzerinde kişinin yaralanmasına neden olan intihar bombacısı Salman Abedi'nin eskiden takip edilen 20 bin kişinin arasında yer aldığı bildirildi.

Bir gün sonra DEAŞ'ın üstlendiği Manchester saldırısı, İngiltere'de 2 ay içinde gerçekleştirilen ikinci büyük saldırı oldu.

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