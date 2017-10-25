İngiliz kadın tazminat almak için arabanın önüne atladı

Kendi yolunda giden bir taksi sürücüsü, aniden karşıdan karşıya geçen ve arabanın önüne atlayan kadını görünce şaşkınlığını gizleyemedi.

VİDEO KAYDEDİYORDU

Taksi sürücüsü Christopher Stewart'ın da aracında o gün şans eseri yol kamerası bulunuyordu.

Tazminat alabilmek için aracın önüne atladı İZLE



SÜRÜCÜYÜ TEHDİT ETTİ

Taksi sürücüsünün anlattığına göre, tazminat için arabanın önüne atlayan kadın ve sevgilisi, olay sonrasında videoya kaydedildiğini fark etti. Bunun üzerine sürücünün yanına gelerek adamı öldürmekle tehdit etti.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olay sonrası açıklama yapan Stewart, "12 aydır, taksi şöförlüğü yapıyorum hiç böyle bir olayla karşılaşmadım. Eğer aracımda kayıtlı görüntüler olmasaydı sonu gerçekten kötü olabilirdi. Aracın üstüne atlayan kadının da yüzüne baktığınızda gülümsüyordu. Bu şekilde sigorta şirketlerini etkiliyorlar." diye konuştu. Polisin ise olayla ilgili soruşturması sürüyor.