İngiliz kız bisikletle Nepal'e gidiyor

İngiltere'de öğretmen Nick Parks, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kızı Tara ile birlikte 3 Nisan'da Nepal'e gitmek üzere bisikletleriyle yola çıktıklarını söyledi.

4 BİN 800 KİLOMETRE YOL KAT ETTİLER

Yolculukları boyunca Hollanda, Almanya, Slovakya, Macaristan, Hırvatistan,Bosna Hersek, Makedonya ve Yunanistan gibi çok sayıda ülkeyi geçerek Türkiye'ye ulaştıklarını belirten Parks, 4 bin 800 kilometre yol katettiklerini anlattı.

KIZI NEPAL'E GİDİYOR

Sinop, Samsun, Ordu ve Trabzon'a kadar kızı ile yol alacaklarını ifade eden Nick Parks, kendisinin Trabzon'da kalacağını, oradan uçakla İngiltere’ye döneceğini ancak kızının Nepal'e kadar yalnız başına gideceğini kaydetti.

12 KİLOMETRE DAHA YOLU VAR

Londra'da bir şirkette sekreter olarak çalıştığını belirten Tara Parks ise Trabzon'da babasını bıraktıktan sonra Gürcistan, Azerbaycan, Özbekistan, Tacikistan, Kırgızistan, Çin ve Hindistan'dan sonra Nepal'e kadar toplam 12 bin kilometre pedal çevireceğini söyledi.

''TÜRKLER ÇOK MİSAFİRPERVER''

Hayalinin bisikletle Nepal'e kadar gitmek olduğunu vurgulayan Tara Parks, Türk insanının çok cana yakın ve misafirperver olduğunu kaydetti. Hanönü ilçesinde mola veren baba kız alışveriş yapıp dinlendikten sonra pedal çevirmeye devam etti.