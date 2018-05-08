taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
100.866
USD
4,2783
EURO
5,0976
ALTIN
180,40
PETR
75,4500

İngiliz komedisi: Trump Nobel ödülüne aday olabilir

İngiltere Dışişleri Bakanı Johnson, Kuzey Kore ve İran nükleer anlaşması sorunlarını “çözmesi” halinde ABD Başkanı Trump’ın Nobel Barış Ödülü'ne aday olabileceğini söyledi.

Haber Merkezi | 08.05.2018 - 08:27..
  1. Haberler
  2. Dünya

Eski ABD Başkanı Obama, 2009'da "uluslararası diplomasiye katkılarından" dolayı Nobel Barış Ödülü'ne layık görülmüştü. Aynı ödül şimdi de Suriye'yi kan gölüne çeviren, Orta Doğu'da yeni bir katliam ikimi oluşturan ABD Başkanı Trump için konuşuluyor.

İngiliz komedisi: Trump Nobel ödülüne aday olabilir


"NOBEL ÖDÜLÜNE ADAY OLUR"

İddianın sahibi İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson. Trump'ın ülkesinin imzasını çekme tehdidinde bulunduğu İran nükleer anlaşmasıyla ilgili olarak da Johnson, Kuzey Kore ile İran'ın nükleer krizini çözmesi halinde ABD Başkanı'nın Nobel Barış Ödüllerine aday olacağını açıkladı

İngiliz komedisi: Trump Nobel ödülüne aday olabilir

Johnson "Başkan ocak ayında dünyaya meşru bir meydan okumada bulundu. Bu da İran'ın bölgede yapmakta olduğu bazı şer işleri ele alıp çözmek ve kıtalar arası balistik füzeye sahip olmasını engellemektir" diye konuştu.

Trump'ın Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile görüşebileceğini açıklanmasının ardından, Kim ile Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in 27 Nisan'da tarihi bir zirvede bir araya gelmişti.

 

 


Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Putin'in yerli limuzini
Rusya Devlet Başkanı Putin, 4. dönemi için yemin törenine muhteşem özelliklere sahip yerli limuziniyle gitti.
Beyin ölümü gerçekleşmek üzereyken hayata döndü
ABD'nin Alabama eyaletinde yaşam destek ünitesine bağlı 13 yaşındaki bir çocuk, doktorlar fişi çekmek üzereyken hayata döndü.
İsrail askerleri Gazze'de 3 Filistinliyi yaraladı
Gazze Şeridi'nin doğu sınırında İsrail askerlerinin barışçıl gösterilere müdahalesinde 3 Filistinli yaralandı.
Suriye'de Rus savaş helikopteri düştü
Rusya'ya ait Ka-52 savaş helikopterinin Suriye'nin doğusunda düştüğü ve iki pilotun hayatını kaybettiği bildirildi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Şenol Güneş: TFF'den bırak tazminatı, maaş bile almadım

Şenol Güneş: TFF'den bırak tazminatı, maaş bile almadım

88
Erdoğan, İsrail'e Ariel Şaron'u hatırlattı

Erdoğan, İsrail'e Ariel Şaron'u hatırlattı

70
TSK'nın yeni silahı Boran 8 saat boyunca vuruyor

TSK'nın yeni silahı Boran 8 saat boyunca vuruyor

37
CHP'nin ikame 15 vekilinin son durumu

CHP'nin ikame 15 vekilinin son durumu

36
Mete Yarar: Ülkedeki alarm durumu devam ediyor

Mete Yarar: Ülkedeki alarm durumu devam ediyor

12
Kardeşine kızıp annesinin otomobilini ateşe verdi

Kardeşine kızıp annesinin otomobilini ateşe verdi

25
AB, Türkiye'nin Afrin'den çıkmasını istedi

AB, Türkiye'nin Afrin'den çıkmasını istedi

44
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM