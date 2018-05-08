İngiliz komedisi: Trump Nobel ödülüne aday olabilir

Eski ABD Başkanı Obama, 2009'da "uluslararası diplomasiye katkılarından" dolayı Nobel Barış Ödülü'ne layık görülmüştü. Aynı ödül şimdi de Suriye'yi kan gölüne çeviren, Orta Doğu'da yeni bir katliam ikimi oluşturan ABD Başkanı Trump için konuşuluyor.





"NOBEL ÖDÜLÜNE ADAY OLUR"

İddianın sahibi İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson. Trump'ın ülkesinin imzasını çekme tehdidinde bulunduğu İran nükleer anlaşmasıyla ilgili olarak da Johnson, Kuzey Kore ile İran'ın nükleer krizini çözmesi halinde ABD Başkanı'nın Nobel Barış Ödüllerine aday olacağını açıkladı

Johnson "Başkan ocak ayında dünyaya meşru bir meydan okumada bulundu. Bu da İran'ın bölgede yapmakta olduğu bazı şer işleri ele alıp çözmek ve kıtalar arası balistik füzeye sahip olmasını engellemektir" diye konuştu.

Trump'ın Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile görüşebileceğini açıklanmasının ardından, Kim ile Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in 27 Nisan'da tarihi bir zirvede bir araya gelmişti.