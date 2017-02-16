İngiliz komutandan El Bab açıklaması

Tümgeneral Jones, video konferansla bağlandığı Pentagon'da terör örgütü DEAŞ’a karşı Irak ve Suriye’de yürütülen operasyonlar hakkında bilgi verdi.

Türk güvenlik güçleri ve destekledikleri muhalif kuvvetlerin DEAŞ mensuplarını El Bab’da sıkıştırmaya devam ettiğini söyleyen General Jones, şunları söyledi:

“(El Bab içerisinde) İlerledikçe düşmanın kontrol ettiği başka yerlerde de gördüğümüz bir taktik olan şehrin altında büyük tünel ağlarını tespit ettiler. Haftalarca süren şiddetli çatışmalardan sonra El Bab'ın yakında tamamen kurtarılmasını bekliyoruz.”



ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyonun El Bab operasyonuna hava desteği verdiğini ifade eden Tümgeneral Jones, bölgedeki uçuşlarda Rus hava unsurları ile mevcut açık kanallar üzerinden güvenli ayrışma sağlandığını kaydetti.

IRAK’TA GERİ DÖNÜŞLER ARTIYOR

Musul operasyonuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan General Jones, şehrin doğusunda hayatın normale dönmeye başladığının en güçlü emaresinin evini terk eden 46 bin kişinin geri dönmesi olduğunu söyledi.



General Jones, DEAŞ'ın halkın geri dönmesini engellemek istediğini ancak bunu başaramadığını belirterek Irak’ın başka bölgelerinde de geri dönüşlerin giderek arttığını ifade etti.



Enbar vilayetinin Ramadi kentinde geçen yıldan beri 26 ton patlayıcının imha edildiğini kaydeden General Jones, halkın yüzde 80’inin evlerine döndüğü ve 360 bin kişinin Ramadi’de içme suyuna erişebildiği bilgisini paylaştı.



Felluce’de de 200 bin kişinin evlerine döndüğünü belirten General Jones, Enbar vilayetinde bin 200 okulun tekrar açıldığını, 300 binden fazla öğrenci ve 16 binden fazla öğretmenin eğitime geri döndüğünü söyledi.

DEAŞ RAKKA’NIN GÜNEYİNDEN NEHİRLE İZOLE EDİLECEK

Tümgeneral Jones, Rakka’nın güneyinde koalisyon destekli güçler olmadığından o alanı nasıl kapatacaklarına yönelik bir soru üzerine, Fırat Nehri'nin şehrin güneyini kapattığını ve o alanda yapılacak ağır hava saldırısıyla bölgenin izole edilebileceğini söyledi.



Jones şöyle devam etti:



“Bir şehri izole etmenin birçok yolu var. Askerle izole edebilirsin, bir nehirle izole edebilirsin ve Rakka’nın güneyinde bir nehir var. Planın detaylarına girmeyeceğim, neden girmeyeceğimi siz de takdir edersiniz ancak Rakka’yı her tarafıyla izole edeceğimize ve DEAŞ savaşçılarını ağır ateş altında tutacağımıza inanıyorum. Bombardıman gücümüzü artırıyoruz. Planı şekillendiriyoruz.”