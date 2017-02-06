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İngiliz Kraliyet Ailesi'nden 100 metre koşusu

İngiliz Kraliyet Ailesi üyeleri, Londra'da bir organizasyon için 100 metre yarışında birbiriyle mücadele etti.

06.02.2017 - 09:21
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İngiliz Kraliyet Ailesi üyeleri bir yardım organizasyonu için kendi aralarında 100 metre yarışı verdi.

KRALİYET AİLESİ BİRLİKTE KOŞTU

Cambridge Dükü ve Düşesi olan Prens William ve eşi Prenses Kate Middleton, Londra’da bulunan Kraliçe Elizabeth Olimpik Parkı’nda, Prens Harry ile birlikte yarıştı.

İngiliz Kraliyet Ailesi'nden 100 metre koşusu

KAZANAN PRENS HARRY OLDU

Aile üyelerinin yarışında kazanan en genç isim olan Prens Harry olurken, Prens William eşi Kate Middleton ancak son metrelerde geçebildi. Rahat kıyafetleriyle koşuculardan alkış toplayan üçlü, sempatik tavırlarıyla da büyük ilgi gördü.

İngiliz Kraliyet Ailesi'nden 100 metre koşusu

İngiliz Kraliyet Ailesi'nden 100 metre koşusu

İngiliz Kraliyet Ailesi'nden 100 metre koşusu

İngiliz Kraliyet Ailesi'nden 100 metre koşusu

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