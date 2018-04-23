İngiliz Kraliyeti'nin yeni varisi doğdu: Erkek oldu

İngiltere'de heyecanlı doğum bekleyişi sona erdi. Son bir aydır özellikle beklenen William-Kate çiftinden mutlu haber geldi. İngilizler tarafından da büyük bir heyecanla karşılanan bebek, bugün öğleden sonra dünyaya geldi.

İNGİLİZ MANŞETLERİ YAZIYOR: IT IS A BOY

İngiltere'de büyük bir merak konusu olan bebeğin cinsiyeti de doğumun gerçekleşmesi ile açığa çıktı. Hastaneden yapılan açıklamada William-Kate çiftinin bebeklerinin cinsiyetinin erkek olduğu belirtildi.

BAHİSÇİLER BİLDİ

İngiltere'de Kraliyet ailesinin yeni bireyinin dünyaya gelmesinden önce açılan bahislerde, bebeğin 4/6 oranında erkek olacağı tahmin ediliyordu. Bu sayede bahisçiler doğru bilmiş, bu iddiayı kazanmış oldu.