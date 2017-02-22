İngiliz mahkemesinin evlilik vizesi kararı

İngiliz yargıçlar, bugün görülen duruşmada, İngiliz hükümetinin evlilik vizelerine 2012 yılında getirdiği asgari kazanç şartının aileleri zor durumda bıraktığını kabul ederken, ancak uygulamanın insan hakları ve hukuki prensiplere uygun olduğuna karar verdi.

EŞİNİ İNGİLTERE'YE GETİRMEK İSTEYENİN YILLIK KAZANÇI 18 BİN 600 STERLİN OLMALI

Temmuz 2012'de yürürlüğe giren evlilik vizesi kuralları çerçevesinde, Avrupa Ekonomik Alanı dışındaki bir ülkeden eşini İngiltere'ye getirmek isteyen İngiliz vatandaşlarının, yılda asgari 18 bin 600 sterlin kazancı olduğunu ispat etmesi gerekiyor.