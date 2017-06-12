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İngiliz mahkum, botoks için hastaneye gitti

İngiltere'nin ünlü mahkumu Luccia Amerecco, botoks yapmak ve göğüslerini kaldırmak için bir günlüğüne hapishaneden çıktı.

12.06.2017 - 09:11
  1. Haberler
  2. Dünya

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Leicestershire kentinde doğup büyüyen Luccia Amerecco, dışarda işlediği suçların yanı sıra hapishanedeki sansasyonel hayatı ile gündeme damga vuruyor.

SEVGİLİSİNİ HADIM ETMEKTEN HAPİSTE

'Bipolar' rahatsızlığı olduğu açıklanan 29 yaşındaki genç kadın geçmişte 'flörtünün' penisini kesmeye çalıştığı ve ondan 280 sterlin çaldığı için 6 yıl hapis cezasına çarpıtırılmıştı.

BOTOKS İÇİN HAPİSTEN ÇIKTI

Hapishaneden bir gün için şartlı salınan kadının göğüslerini kaldırmak ve botoks tedavisi için hastaneye gittiği ortaya çıktı. Ancak ünlü mahkumun hapisten çıktığı bir günü kendi bakımına ayırmasının sonuçları farklı oldu.

İngiliz mahkum, botoks için hastaneye gitti

GARDİYAN VE POLİSLERLE FLÖRT EDİYOR

Hapishanede birçok kadın mahkumun, gardiyan ve polislerin Amerrecco ile sürekli flört etmesinden çok rahatsız olduğu belirtiliyor.

HAPİSHANEDEN TEMİZLİK YAPMA ŞARTIYLA ÇIKTI

Ünlü mahkumun 'özgür' tek gününü botoksa ayırması ise kolay bir süreç olmamış... Hapishanede temizlik ve kafetaryada çalıştığı paraları biriktirerek hastaneye gidebilmiş. Amerecco'nun hapiste karıştığı skandallar ise geçmişteki 'suç dosyası kabarık' hayatını aratmıyor.

GARDİYANLA İLİŞKİ YAŞADI

Hapse ilk girdiği günlerde bir gardiyanı kendisine aşık eden Amerecco, gardiyanla yaşadığı ilişkinin ortaya çıkmasının ardından birlikte olduğu gardiyanın görevden alınmasına sessiz kalmıştı. Amerecco'nun botoks yaptırmak için hapishaneden çıkmasına ise İngiltere Adalet Bakanlığı tarafından bir açıklama yapılmadı.

İngiliz mahkum, botoks için hastaneye gitti

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