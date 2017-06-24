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İngiliz milyarderin lüks yatı Marmaris Körfezi'nde

Premier Lig takımı Tottenham Hotspur'un patronu ve ülkenin beşinci zengini Joe Lewis' lüks yatıyla Muğla'nın Marmaris İlçesi'ne geldi.

24.06.2017 - 02:09
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Dün saat 19.00 sıralarında Aviva isimli lüks yatıyla Marmaris Körfezi'ne gelen Tottenham Hotspur'un eş başkanı ve İngiltere'nin 5'inci zengini 77 yaşındaki Joe Lewis'a ait lüks yat, körfeze demirledi. Lewis'in, Atatürk Caddesi Marmaris Belediyesi Halk Plajı önünde demir atan lüks yatta kızı Vivienne Lewis ve torunları ile birlikte tatil yaptığı belirtildi.

İngiliz milyarderin lüks yatı Marmaris Körfezi'nde

Yattan denize su kaydırağı konuldu. Yatta bulunan kişiler denize girerek eğlendi, kürek sörfü ve jet ski keyfi yaptı. Halk plajında lüks yatı gören vatandaşlar ise cep telefonlarıyla fotoğraf ve video çekti. Körfezde demirli kalacağı öğrenilen lüks yatın, akaryakıt ikmali sonrası Ege koylarına açılacağı ifade edildi.

İngiliz milyarderin lüks yatı Marmaris Körfezi'nde

İngiliz milyarderin lüks yatı Marmaris Körfezi'nde

İngiliz milyarderin lüks yatı Marmaris Körfezi'nde

İngiliz milyarderin lüks yatı Marmaris Körfezi'nde

İngiliz milyarderin lüks yatı Marmaris Körfezi'nde

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