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İngiliz ordusu yabancı asker ithal edecek

Ordusunda asker sayısı azalan İngiltere yabancı ülkelerden asker alacak.

DHA | 07.11.2018 - 13:02..
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İngiltere Savunma Bakanlığı, daha önce orduya katılmak için, İngiltere’de en az 5 yıl oturma şartını kaldırarak İngiltere Devletler Topluluğu’ndan orduya katılım başvurularını kabul edeceğini açıkladı.

İNGİLTERE'DE YAŞAMIŞ OLMA ŞARTI YOK

Bundan böyle Avustralya, Hindistan, Kanada, Kenya ve Fiji’den de İngiltere Ordusu’na katılım başvuruları yapılabilecek. Bunun için İngiltere’de yaşamış olma şartı aranmayacak.

İngiliz ordusu yabancı asker ithal edecek

Guardian gazetesindeki haberde, başvuruların 2019 Ocak’tan itibaren başlayacağı ve bu yolla İngiltere Kraliyet Donanması ve Hava Kuvvetleri dahil olmak üzere her yıl orduya 1350 kişinin katılması amaçlanıyor.

İngiliz Devletler Topluluğu dışındaki ülkelerden gelen başvurular ise kabul edilmeyecek.

2010'DAN BU YANA EN BÜYÜK PERSONEL AÇIĞI

Gazete İngiltere ordusunda geçen yıl 8 bin 200 asker, denizci ve personelin eksik olduğunu bunun da 2010 yılından bu yana ordudaki en büyük personel açığı olduğunu aktardı.

Diğer yandan geçen ay, Britanya ordusunda kadınların da Kraliyet Denizcilik Kuvvetleri ve ön cephe piyade birimleri de dahil olmak üzere başvuru yapabilmelerinin önü açılmıştı.

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