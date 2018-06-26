İngiliz parlamentosu Heathrow'a yeni pist yapımını onayladı

İngiltere'de 20 yılın ardından geçtiğimiz aylarda yapım kararı alınan ve bakanlıktan onay gelen Heathor havalimanına üçüncü pist projesi parlamento tarafından da onaylandı.

Hükümetin desteklediği oylama Avam Kamarası'ndan 119'a karşı 415 oyla geçti.

NEREDEYSE 20 YIL

Sadece iki pisti bulunan ve yoğunluk açısından Avrupa'nın en işlek havalimanlarından biri olan Londra'daki Heathrow’un da kapasitesi artırılıyor. İngiltere açısından son derece kritik bir öneme ve sadece iki piste sahip bu havalimanına uzun yıllardır gündemde olan 3. pistin inşa edilmesi kararlaştırıldı.

İlk olarak 2006 yılında gündeme getirilen üçüncü pist konusu, aradan geçen yıllara rağmen anca onaylandı. 12 yıl aradan sonra onaylanan üçüncü pistin üç yılda tamamlanması planlanıyor. Sadece bir asfalt dökülmesi ile yapılacak olan yeni pist, toplamda neredeyse 20 yılda tamamlanmış olacak.

HALK İNŞAATA KARŞI

Britanya Endüstri Konfederasyonu (CBI) "Bu İngiltere'nin küresel ticaret ilişkileri için yeni bir çağa açılan tarihi bir karar oldu" açıklamasında bulundu.

Greenpeace ise Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan ve Londra'nın ilçe belediyeleriyle birlikte projeyi durdurmak için yasal girişimlerde bulunacaklarını açıkladı.

Dünyanın Dostları (Friends of the Earth) de "İklimi mahvedecek bu yeni piste destek veren milletvekilleri tarih tarafından sert bir şekilde yargılanacak" ifadelerini kullandı.

Avam Kamarası'ndaki oturumu protesto eden eylemciler binanın girişinde yere uzanarak oturuma giden milletvekillerini engellemeye çalıştı. Polis 12 protestocuyu gözaltına aldı.

İngiliz hükümeti bu projenin vergi mükelleflerine hiçbir ek yük getirmeyeceğini, 100 bin iş yaratacağını ve tüm ülkeye faydalı olacağını savunuyor.