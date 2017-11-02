İngiliz Parlamentosu'nda konuşan FETÖ'cülere protesto

Dün akşam İngiliz Parlamentosu'nda (Avam Kamarası) FETÖ'nün İngiltere'deki derneklerinden Turkey Institute tarafından bir panel düzenlendi.

"BATI TÜRKİYE'YE MÜDAHALE ETSİN" PANELİ

"Türkiye Nereye Ait" başlıklı panelde, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne giriş süreci ve NATO üyeliği sorgulanırken, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin Türkiye'nin bu kulvarlarda nasıl etkilendiği tartışıldı.

TÜRK VATANDAŞLARI, FETÖ'CÜLERİ BOZDU

Aslında bir tartışmadan ziyade, tek ağızdan Türkiye'nin batı tarafından "hizaya çekilmesi" gerektiğine vurgu yapılan ve muhalif seslere yer verilmeyen panele, Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşlarının müdahalesi damga vurdu.

Yurtdışında yaşayan Türk vatandaşları yararına faaliyet gösteren çeşitli sivil toplum kuruluşlarına mensup gençler, söz konusu Türkiye'nin FETÖ'cüler tarafından karalandığı bir panel haline gelen toplantıda sordukları sorularla salondakileri rahatsız etti.

"FETÖ'YE KARŞIYIZ" DİYEN İNGİLTERE'DE..

Her fırsatta, 15 Temmuz darbe girişiminden bu yana Türkiye'nin yanında olduklarından bahseden İngiliz yöneticiler ve yetkililere rağmen, hatta panelin yapıldığı sırada, İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson Türkiye'den övgüyle bahsederken, böyle bir panelin düzenlenmesi dikkat çekti.

İNGİLİZ VEKİL DE KATILDI

Prof. Tahir Abbas, Dr. Katherina Dalacoura ve İşçi Partisi Milletvekili Peter Kyle'ın konuşmacı olduğu toplantı, Türk gençlerinin soruları salondaki FETÖ'cüleri şaşkına çevirince erkenden bitirildi.

(İşçi Partisi Milletvekili Peter Kyle)

15 TEMMUZ GECESİ ŞOK YAŞAYAN FETÖ'CÜ DE ORADAYDI

Kerim Balcı adındaki Fetullah'ın uşağı, 15 Temmuz gecesi Erdoğan'ın yaşadığına inanamamış, bizzat Cumhurbaşkanı tarafından yapılan açıklamalar için "Teyit edildi mi, sitesinde mi yapıldı bu açıklama" şeklinde garip tepkiler vermişti.





Panelde FETÖ'cülerin moralini bozan gençler, bu kez çıkışta Kerim Balcı'ya sorular yöneltti. Saldırgan bir tavır takınan Balcı, görüntü alınmasını engellemeye çalıştı.

İngiliz Parlamentosu'nda konuşan FETÖ'cülere protesto