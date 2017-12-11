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İngiliz Parlamentosundan Arakan Raporu

İngiliz Parlamentosunun Dış İlişkiler Komisyonunca yayımlanan raporda, Arakan’da şiddetin etnik temizlik boyutuna ulaştığı belirtildi.

AA | 11.12.2017 - 07:32..
  1. Haberler
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İngiliz Parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarası’nın Dış İlişkiler Komisyonu, "Arakan’da şiddet ve İngiltere’nin yanıtı" başlıklı bir rapor yayımladı.

Arakan’daki şiddetin etnik temizlik boyutuna ulaştığı ifade edilen raporda, bölgede yaşananların insanlığa karşı bir suç teşkil edebileceği, hatta soykırım şeklinde nitelendirilebileceği tespiti yer aldı.

İngiliz hükümetinin Arakan’daki şiddeti tanımlama konusunda takındığı "ikircikli ve belirsiz" tutumunun eleştirildiği raporda, İngiltere Dışişleri Bakanlığının konuyla ilgili kanıt toplama konusunda yetersiz kaldığı ve kaynaklarını nitelikli kullanmadığına ilişkin eleştiriye yer verildi.

Myanmar Genelkurmay Başkanı Ming Aung Hlaing’i kıyımın baş sorumlusu gösteren rapor, Myanmar Dışişleri Bakanı ve Devlet Başkanlığından sorumlu Devlet Bakanı Aung San Su Çi’nin ise dünyanın kendisinden beklediği ve ihtiyaç duyduğu liderliği gösteremediği ifade edildi. Raporda, İngiliz hükümetinin Suu Çi yönetimini desteklemeye devam etmesi de eleştirildi.

İNGİLİZ HÜKÜMETİNE "İHMAL" ELEŞTİRİSİ

Raporla ilgili değerlendirmelerde bulunan Komisyon Başkanı Muhafazakar Parti milletvekili Tom Tugendhat, "Arakan'da gerçekleşen, etnik temizliğe varan, hatta daha da kötüye giden şiddete dair dehşete düşüren değerlendirmeler işittik." ifadesini kullandı.

Şiddete karşı İngiltere'nin uluslararası tepkinin başını çektiğini ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin Arakan ile ilgili bir açıklama yapmasını sağladığını hatırlatan Tugendhat, bununla birlikte ülkesinin gayretlerinin yeterli olmadığını vurguladı. Tugendhat, bölgede işlenen suçlara uluslararası arenada koordineli bir tepki verilmesi gerektiğine işaret etti.

"HÜKÜMET FAZLA YAVAŞTI"

İngiliz hükümetinin ve Asya-Pasifik’ten sorumlu Devlet Bakanı Mark Field’ın son dönemde söylemlerini sertleştirdiğine dikkati çeken Tugendhat, İngiltere'nin Arakan ile ilgili yeni adımlar atmasının beklenebileceğini kaydetti.

"Şiddet başlayalı üç aydan fazla oldu ve hükümet şiddeti esaslı bir şekilde tanımlamak konusunda fazla yavaştı." ifadesini kullanan Tugendhat, İngiliz hükümetinin kanıtların hukuki analizi konusunda ihmalkar davrandığını söyledi.

ARAKANLI MÜSLÜMANLARA YÖNELİK ETNİK TEMİZLİK

Myanmar ordusunun 25 Ağustos'tan sonra etnik temizliğe dönüştürdüğü saldırılarda 300'e yakın köy, ordu ve fanatik Budistler tarafından yok edilirken, yüzbinlerce Arakanlı Müslüman dağlık bölgeler, nehir ya da deniz üzerinden Bangladeş'e kaçtı, on binlercesi de kaçmanın yolunu arıyor.

Arakan'da 1970'lerde yaklaşık 2 milyon Müslümanın yaşadığı, sistematik saldırılardan kaçış nedeniyle bu sayının 350 binin altına gerilediği belirtiliyor.

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