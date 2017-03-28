İngiliz polisi: Saldırganın örgüt bağlantısını bulamadık

İngiltere Terörle Mücadele Birimi Ulusal Koordinatörü Neil Basu, son gelişmelere ilişkin açıklamada bulundu.

Basu açıklamasında, Ajao'nun 2003 yılında cezaevinde kaldığı süreçte "radikalleştiği" yönündeki iddiaları "safi spekülasyon" olarak tanımladı.

Ajao'nun saldırı şeklinin karmaşık ve teknolojik olmadığını, saldırı tekniğinin diğer saldırılardan kopyalandığını aktaran Basu, "Olay, polis ile sivillere yönelik saldırı şekli bakımından DEAŞ'ın söylemlerini yansıtırken, şu aşamada Ajao'nun saldırıyı başkalarıyla görüştüğüne dair elimizde delil bulunmuyor." ifadelerini kullandı.

Bulguların dini motivasyonu işaret ettiğini belirten Basu, "Ancak Ajao'nun DEAŞ veya El Kaide ile bağı olduğu yönünde herhangi bir kanıt bulamadım." dedi.

Basu ayrıca Ajao'nun ismini 2005 yılında Khalid Masood olarak değiştirdiğini aktardı.

Londra polisi, terör saldırısının sadece 82 saniyede gerçekleştiğini ve saldırganın köprünün kaldırımında ilerlediği andaki hızının saatte 120 kilometreye ulaştığını duyurdu.

Bu arada saldırganın annesi Janet Ajao da yaptığı yazılı açıklamada, oğlunun eylemlerinden dolayı "şok olduğunu, üzüldüğünü ve donakaldığını" bildirdi.

"Bu korkunç saldırıdan etkilenenler için gözyaşı döktüğünü" belirten anne Ajao, "Kesinlikle açıkça belirtmek istiyorum, böylece ortada hiç şüphe kalmasın. Oğlumun eylemlerine göz yummuyorum. Ya da ona bu vahşeti yaptıran görüşlerini desteklemiyorum." dedi.

SALDIRIYI DEAŞ ÜSTLENMİŞTİ

Ülke siyasetinin merkezi ve turistlerin yoğun olarak ziyaret ettiği Westminster bölgesinde, 22 Mart'taki olayda saldırgan, Westminster Köprüsü'nde kiralık aracı kaldırımdaki insanların üzerine sürmüş, ardından İngiltere Parlamentosunun demir parmaklıklarına çarparak durmuştu.

Araçtan çıkarak parlamentonun bahçesine giren saldırgan, burada görevli polisi bıçaklayarak öldürmüştü. Çevredeki güvenlik görevlileri, saldırganı vurarak etkisiz hale getirmişti.

Terör örgütü DEAŞ'ın üstlendiği saldırının failinin 52 yaşındaki "Adrian Russell Ajao" adlı İngiliz vatandaşı olduğu açıklanmıştı.

Ajao'nun daha önce adam yaralama, kamu düzenini bozma ve silah bulundurma suçlarından hüküm giydiği ancak terör bağlantılı herhangi bir olayla suçlanmadığı bildirilmişti.

İngiltere Başbakanı Theresa May, saldırının failinin aşırı gruplarla bağlantısı olduğu şüphesiyle birkaç yıl önce İngiliz istihbaratı tarafından soruşturulduğunu açıklamıştı.

Olayda, İngiliz polis memuru Keith Palmer (48), Amerikalı turist Kurt Cochran (54), babası Kıbrıs Türk'ü olduğu belirtilen Ayşe Frade (43) ve İngiliz vatandaşı Lesli Rhodes (75) hayatını kaybetmişti. Bazı yaralıların tedavisi ise devam ediyor.

Polis dün yaptığı açıklamada Ajao'nun saldırıyı tek başına gerçekleştirdiği bildirmişti.