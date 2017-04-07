İngiliz Savunma Bakanı: Rusya dün geceden ders çıkaracak

İngiliz basınına açıklamalarda bulunan İngiltere Savunma Bakanı Michael Fallon, İngiltere'nin ABD operasyonuna tam destek verdiğini vurguladı.

"Sınırlı ve yerindeydi." diye nitelendirdiği operasyonla ilgili olarak Fallon, "Operasyon, ABD'nin kimyasal saldırıda kullanıldığına inandığı uçak ve teçhizatı hedef alacak ve Esed’i gelecekte kimyasal saldırı düzenlemekten caydıracak şekilde tasarlandı." diye konuştu.

"RUSYA BU SAVAŞA BİR SON VEREBİLİR"

Suriye rejiminin sivillere yönelik saldırılarına da değinen Fallon, "Bunu durdurabilecek olan bizler değiliz. Eğer isterse, rejim üzerinde nüfuzu olan Rusya bu savaşa bir son verebilir. Umuyorum ki Rusya dün geceden ders çıkaracak ve bu katliamları durdurmak için Esed üzerindeki nüfuzunu kullanacaktır." ifadelerini kullandı.

"EYLEME GÇİLMEZSE SİVİLLER ÖLMEYE DEVAM EDECEK"

Esed’in kimyasal silah kullanarak uluslararası hukuku çiğnediğini belirten Fallon, "Başka yerlerde de kimyasal silah ve gaz kullanırken yakaladık onları. Yaklaşık 100 kişinin öldüğü son olay bunun bir başka örneği sadece. Eyleme geçilmezse, masum siviller bu korkunç gazla ölmeye devam edecek." görüşünü dile getirdi.