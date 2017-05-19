İngiliz sporcu Samsun'da dünya rekoru kırdı

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında ekstrem spor festivali "Falcon Fest", Şahinkaya Kanyonu'nda yapıldı.

İP ÜZERİNDE EN UZUN SÜRE KALMA REKORU KIRDI

Festival kapsamında İngiliz sporcu Doohan, "Dünya ip üstünde en uzun süre kalma" rekorunu kırmak için 15 Mayıs Pazartesi günü ip üzerine çıktı. İpte 100 saat geçiren Doohan, rekorun yeni sahibi oldu.

İP ÜZERİNDE 100 SAAT KALDI

İp üzerinde bulunan hamakta zaman geçiren ve buradaki çantalarında bulunan yiyecekleri yiyerek hayatını idame ettiren Doohan, bir başkasına ait olan 90 saatlik rekoru, 200 metre yükseklikte 100 saat geçirerek elde etmiş oldu.