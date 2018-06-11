Cribstone Kurucusu ve Gelişen Ülkeler Stratejisti Mike Harris büyüme verisini ve seçim beklentisini Bloomberg kanalına bağlanarak anlattı.

İngiliz stratejist, büyümenin çok güçlü ve tüketim yoğunluklu büyüme olduğunu söyledi. Bu yüzde büyümenin güçlü ancak dengesiz olduğunu iddia etti.

İngiliz stratejistten büyüme yorumu VİDEO

"SEÇİMİ MUHALEFET KAZANIRSA PİYASALAR DAHA OLUMLU OLUR"

Harris ayrıca, piyasaların daha olumlu olabilmesi için seçimleri muhalefetin kazanması gerektiğini söyledi. Harris konuyla ilgili olarak, "Bu ciddi kabul görür çünkü piyasa OHAL'in kaldırılmasını ve Merkez Bankası'nın bağımsız olmasını istiyor, bu yatırımcılara güven verir. Erken seçim bir yandan olumlu oldu çünkü belirsizlik azalacak ama pragmatik ve ekonomik politikalar göz ardı edildi. Erken seçim etkisi belki olumsuz oldu ama bir fırsat penceresi de oluşabilir" yorumunu yaptı.

ERDOĞAN'IN OPERASYON YAPILIYOR DEMESİNE TEPKİ GÖSTERİLİYORDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, piyasalarda kendisi yüzünden sürekli operasyon içinde olduğunu söylemesine muhalefet tepki gösteriyordu. Ancak İngiliz stratejistin bu yorumu da Erdoğan'ın haklılığını ortaya koyuyor.