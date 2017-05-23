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İngiliz taksiciler saldırısı sonrası bedava yolcu taşıdı

İngiltere'de meydana gelen saldırı sonrasında taksiciler yolculara ücretsiz hizmet verdi.

23.05.2017 - 10:46
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İngiliz taksiciler saldırısı sonrası bedava yolcu taşıdı

İngiltere'de ABD'li şarkıcı Ariane Grande'nin konserinde meydana gelen patlama sonrasında korkuyla kaçan gençlere taksiciler yardım etti.

İngiliz taksiciler saldırısı sonrası bedava yolcu taşıdı

TAKSİLER ÜCRETSİZ HİZMET VERDİ

İngiliz taksiciler saldırı sonrası ücretsiz hizmet vermeye başlayarak yolcuları istedikleri yere taşıdı.

İngiliz taksiciler saldırısı sonrası bedava yolcu taşıdı

TWİTTER'DAN DUYURULDU

Taksi şirketleri ücretsiz taşıma yapacaklarını ilk kez dün Twitter'dan duyurdu. 19 kişinin hayatını kaybettiği onlarca kişininse yaralandığı patlamanın ardından ücretsiz verilen bu hizmetten yalnızca mağdurlar değil aynı zamanda mağdur yakınları da, yakınlarına ulaşmak için faydalanabilir denildi.

EVLERİNİ AÇTILAR

Öte yandan şehir sakinleriyse, şehirde duran tren seferleri nedeniyle evlerine ulaşamayan insanlara evlerini açarak yardımcı oluyorlar.

Henüz faili belli olmayan patlamanın ardından Manchester halkı birbirine kenetlenmiş durumda.

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