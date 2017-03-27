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İngiliz telekom şirketine 42 milyon strelin ceza

İngiliz telekomünikasyon şirketi BT’nin (British Telecommunications) 42 milyon sterlin ceza ödemesine karar verildi.

27.03.2017 - 17:14
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İngitere’nin denetleyici kurumlarından Oxfam, ülkenin en büyük telekomünikasyon şirketi BT’nin internet kullanıcılarının kurulumlarını geciktirdiği gerekçesiyle 42 milyon sterlin ceza ödemesine karar verildiğini açıkladı.

İNTERNET BAĞLANTISI KURULUMU GECİKMELERİ

Açıklamada, para cezasının şirketin 2013-2014 yılları arasındaki internet bağlantısı kurulumu gecikmelerini kapsadığı belirtildi.

Şirketin kurumsal kullanıcılarına ödemesi gereken 300 milyon sterlinlik tazminatı ödemediğinin de görüldüğü belirtilen açıklamada, Oxfam'ın bu paranın da ödenmesine karar verdiği belirtildi.

TAZMİNATLARI ÖDEMEDİLER

Konuya ilişkin olarak Ofcam’ın Soruşturma Direktörü Gaucho Rasmussen, "Hızlı internet bağlantısı ülkenin dijital yapısının omurgasını oluşturuyor. Bu servisi diğer telekom şirketlerine sağlayan BT’nin gereken tazminatları da ödemediğini gördük." ifadelerini kullandı.

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