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İngiliz terörist: Asla kazanamayacağız

Çin kökenli İngiliz terörist, Türk askerlerini durduramayacaklarını, hiçbir şanslarının olmadığını söyledi.

Haber Merkezi | 16.02.2018 - 09:57..
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İngiliz terörist: Asla kazanamayacağız

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İngiltere'de yayınlanan The Times gazetesine konuşan Çin kökenli İngiliz YPG'li terörist, Afrin'de süren Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili konuşurken Türkiye'yi durduramayacaklarını bildiğini söyledi.

"YPG'Lİ BİRKAÇ BİN SAVAŞÇININ HİÇ ŞANSI YOK"

Afrin'de YPG'ye katılan beş İngiliz teröristten biri olan Huang Lei adlı terörist,  birliğindeki 15 yabancı savaşçıyla birlikte ilk çarpışmalardan kurtulduklarını söyleyerek, Türk ordusunun büyüklüğüne kıyasla YPG'li birkaç bin savaşçının hiçbir şansı olmadığını belirtti.

"GECE GÜNDÜZ BOMBALANIYORUZ"

Gece gündüz bombalandıklarını anlatan Lei, "Türk birliklerini durdurabileceğimiz konusunda gerçekten şüpheliyim. Tankları, zırhlı araçları, jetleri ve uyduları var." dedi ve ekledi:

"TÜRKİYE ADETA BİR SAVAŞ MAKİNASI"

"Türkiye büyük bir ülke, adeta bir savaş makinası. Zaman alsa da, bir gün savaşı kesinlikle kazanacaklar. Ama ben ve birliğim direneceğiz.

"KAZANAMAYACAĞIZ AMA DİRENECEĞİZ"

Bu savaşı kazanamayacağız ama en azından savaşın durması için elimizden geleni yapmak istiyoruz. En azından bombardımanı durdurmak için."

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