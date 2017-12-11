İngiliz teröristlerin cenazeleri ülkelerine yollandı

Suriye'nin Rakka kentinde mayın temizlerken paramparça olan 24 yaşındaki Oliver Hall ve 23 yaşındaki Jac Holmes terör örgütü PKK/YPG saflarında ölen İngiltere vatandaşı sayısını 7'e çıkardı.

FOTOĞRAFINI JAPON TERÖRİST TAŞIDI

Ölen İngiliz teröristler için yapılan anma töreninde, fotoğraflarını Japon terörist taşıdı. Başı öne eğilen teröristin o anları kameralara yansıdı.

ÖLEN İNGİLİZ TERÖRİSTLER

Daha önce de Mehmet Aksoy (32), Luke Rutter (22), Ryan Lock (20), Dean Carl Evans (22) ve Konstandinos Erik Scurfield (25) terör örgütü saflarında ölmüştü.





