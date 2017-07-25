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İngiliz Times: Batı Erdoğan'a karşı sesini yükseltmeli

İngiliz Times gazetesi, Batı'yı (AB'yi) Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı bedel ödemeyi göze alarak sesini yükseltmeye çağırdı.

25.07.2017 - 05:13
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İngiliz Times: Batı Erdoğan'a karşı sesini yükseltmeli

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İngiliz Times gazetesi, Cumhuriyet gazetesi davasının dün başlamasının ardından bugün başyazılarından birini Türkiye'ye ayırdı.

BATIYA SESİNİ YÜKSELTME ÇAĞRISI

"Türkiye sanık sandalyesinde" başlıklı yazıda Batı'ya, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'basını susturma girişimleri'ne karşı sesini yükseltme' çağrısı yapıldı.

OTORİTER ELEŞTİRİSİ

Gazete Cumhurbaşkanı Erdoğan'a demokratik standartları otoriter bir anlayışla karşılamakla suçladı. Cumhuriyet davasında yargılanma süreçleri devam etmesine rağmen bu gazetecileri 'Erdoğan'ın kurbanı' olarak gösterdi.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre Times'taki başyazı şu satırlarla noktalanıyor:

"ALMANYA TÜRKİYE'NİN İYİ NİYETİNE DİĞERLERİNDEN DAHA BAĞLI"

"Eleştirel seslerin susturulmasına dayalı bir anlayışa dayandığı sürece, Sayın Erdoğan ile uzun vadeli bir ilişki yürütülemez. Bu, mezarlığın istikrarıdır. Almanya, Türkiye'nin iyi niyetine diğer Avrupa Birliği ülkelerinin çoğundan daha fazla bağımlı.

Zira Sayın Erdoğan, Suriyeli mültecilerin denize açılmalarına izin vermiyor, onları Türkiye'nin kamplarında tutuyor. Buna karşın Almanya Başbakanı Angela Merkel, hem Alman hem de Türk vatandaşı bir gazetecinin (Deniz Yücel) tutuklanmasını yüksek sesle protesto etti.

"BU BİR SİYASİ KUMAR"

Merkel hükümeti, Alman turistlerin Türkiye'ye gitmekten caydırmak için seyahat uyarısında bulundu. Bu siyasi bir kumar zira Sayın Erdoğan'ı sinirlendirmenin hemen hemen daima bir bedeli var.

"İNGİLTERE DE TÜRKİYE'YE İHTİYAÇ DUYACAK"

İngiltere de Avrupa Birliği'nden ayrıldıktan sonra Türkiye gibi dinamik ekonomilerle güçlü ticari ilişkilere her zamankinden fazla ihtiyaç duyacak. Ancak İngiltere büyük insan hakları ihlallerini eleştirmemek gibi bir tavır içine giremez.

Sessiz kalmak, Sayın Erdoğan'ın ihtişam hezeyanlarını ve eleştiriden muaf olduğu hissini besleyecektir. Erdoğan, araştırmacı gazeteciliğin suç olmadığını, ifade özgürlüğünün hayati önem taşıdığını bilmeli."

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