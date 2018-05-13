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İngiliz turist, arkadaşını tek yumrukla yere serdi

Tatile geldikleri Muğla'da tanışıp arkadaş olan iki İngiliz gencin kavgası sonucu biri hastaneye kaldırılırken, diğeri gözaltına alınıp serbest bırakıldı.

İHA | 13.05.2018 - 15:03..
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Marmaris ilçesinde bir otelde İngiliz vatandaşı Henry Boswell ve Benjamin Vai, otelde tanışıp arkadaş oldular. Akşam barda eğlenip alkol alan iki genç, otel lobisinde henüz belirlenemeyen sebepten dolayı birbirlerine hakaret edip tartışmaya başladılar.

19 yaşındaki Henry Boswell 2 saat önce tanışıp arkadaş olduğu Benjamin Vai’yi otelin giriş kapısına çağırdı. Otel kapısında tartışmaya devam eden iki genç birbirlerine küfür ve hakaret etmeye devam etti.

BEYİN KANAMASI GEÇİRDİ

Kısa sürede kavgaya dönüşen münakaşa sonrası İngiliz turistler tekme tokat birbirlerine girdiler. Kavga sırasında Henry Boswell, Benjamin Vai’ye çok sert bir yumruk attı. Aldığı darbe ile yere serilen İngiliz genç ağır yaralandı. Yoğun bakıma alınan Vai’nin başını beton zemine çarpması sonucu beyin kanaması geçirdiği tespit edildi.

İngiliz turist arkadaşını tek yumrukla yere serdi ViDEO

Genç adamın hayati tehlikesinin bulunduğu belirlenirken, Boswell ise polis tarafından gözaltına alındı.

İngiliz turistlerin kavgası otelin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Polisteki işlemleri tamamlanan Henry Boswell çıkarıldığı mahkeme tarafından kasten adam yaralama suçundan yurtdışı yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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