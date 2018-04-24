İngiliz turistlerin tatil rotası Türkiye

Türkiye ile Rusya arasındaki uçak krizinden sonra zor günler geçiren turizm sektörü, canlanmaya başladı.
RUSLAR VAZGEÇEMEDİ
Rusya Tur Operatörleri Birliği Başkanı Maya Lomidze, Rus turistlerin Türkiye tatili taleplerinin önceki yıla göre iki kat artış olduğunu açıkladı.
Rus turistlerin rotayı Türkiye'ye çevirmesinden sonra İngilizlerin taleplerinde de rekor bir artış yaşandı.
İNGİLİZLER BU YAZ TÜRKİYE'DE
Dünyanın en büyük seyahat acentelerinden biri olan İngiltere merkezli Thomas Cook, Türkiye'ye yapılan tatil rezarvasyonlarının yüzde 84 oranında arttığını açıkladı.
TÜRKİYE İLK 3'E GİRDİ
Şirketten yapılan açıklamada, İngiliz turistlerin tatil tercihleri arasında Türkiye'nin 3. sıraya yükseldiği belirtildi.