İngiliz turistlerin tatil rotası Türkiye

Eşi için 14 bin kilometrelik yolu aşan leylek

1 Raşitizm nedir Raşitizm, D vitamini eksikliği olan 6-18 aylık bebeklerde görülmeye başlayan hastalıktır.

2 Okullaşma oranında Rize ve Bolu'nun başarısı Türkiye'de okullaşma oranında en fazla artış ortaöğretimde gerçekleşti. Oranın en yüksek olduğu iller yüzde 100 ile Rize ve Bolu olurken, Muş ise en düşük il oldu.

3 Okullaşma oranında Rize ve Bolu'nun başarısı Türkiye'de okullaşma oranında en fazla artış ortaöğretimde gerçekleşti. Oranın en yüksek olduğu iller yüzde 100 ile Rize ve Bolu olurken, Muş ise en düşük il oldu.

4 Anavarza, kalıcı miras listesinde olmayı amaçlıyor Önemli kültür izleri taşıyan ve 2014'te UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ne alınan Anavarza Antik Kenti'nin kalıcı listeye dahil edilmesi amaçlanıyor.

5 Kılıçdaroğlu Osmanlı'ya hakaretini savundu CHP lideri grup toplantısında Osmanlı'ya hakaretini tekrar edip "Tarih bilmiyorsunuz." dedi

6 Düğün sürecinde renk tercihleri Renk Uzmanı ve Terapisti Sebla Özyurt, düğün hazırlıklarına başlayacak olan çiftlere bu süreçte tercih etmeleri gereken renkler hakkında fikirler verdi.