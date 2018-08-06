İngiliz vatandaşın külleri Bodrum'da denize döküldü

69 yaşındaki İngiliz vatandaşı Douglas Reed 15 yıl Bodrum'da yaşadı. Adeta ilçeye aşık olan Reed'in vasiyeti üzerine, oğlulları küllerini denize bıraktı.

KÜLLERİ TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ

Yaşadığı evde 3 yıl önce kalp krizi geçiren Reed, hayatını kaybetti. Reed'in bedeni, İngiltere'de yakıldı ve vasiyeti üzerine külleri oğulları Tony ve Vincent Reed ile yakınları tarafından Bodrum'a getirildi.

Bodrum Kumbahçe iskelesinden tekneye binen oğulları ve yakınları, külleri denize döküp, kırmızı karanfil attı.

İLÇEYİ ÇOK SEVİYORDU

Douglas Reed'in oğlu Vincent Reed, babasının ilçeyi çok sevdiğini ve bu nedenle vasiyeti üzerine küllerini buraya döktüklerini belirtti.

Reed'in ailesi ve arkadaşları daha sonra Bodrum'un Kumbahçe Mahallesi'nde eski günlerini yad ederek yemek yedi.

Ülkesinde tanınan ve sevilen biri olduğu ifade edilen Douglas Reed'in, Bodrum Briç Kulübü üyesi olduğu öğrenildi.