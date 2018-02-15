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İngiliz yetkililer Katar'a gitti

İngiltere parlamento heyeti, Katar Ulusal İnsan Hakları Komisyonu'nu ziyaret ederek başkan Ali bin Samih el-Merri ile bir araya geldi.

AA | 15.02.2018 - 03:54..
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Birlikte ortak operasyon filosu kurmak için anlaşan İngiltere ve Katar'ın yetkilileri buluştu. Daha önce Katar, İngiltere'yle 24 adet Eurofighter Typhoon modeli savaş uçağı için anlaşma imzalamıştı.

İngiliz yetkililer Katar'a gitti

İNGİLTERE İLE KÖRFEZ KRİZİ KONUŞULDU

NHRC tarafından yapılan açıklamada, Komisyon Başkanı Merri, görüşmede parlamento heyetine Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Mısır'ın ülkesi ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleri sonucu ortaya çıkan krizle ilgili son gelişmeler hakkında bilgi verdi.

Ablukadan kaynaklanan ve artarak devam eden insan hakları ihlallerinden ve bundan zarar görenlerin karşılaştığı insani krizle ilgili açıklamalarda bulunan Merri, "Bu krizde en önemli öncelik, artarak devam eden insan hakları ihlallerinin durdurulması ve sivillerin sorunlarının halledilmesidir." dedi.

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