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İngilizce hazırlık dersi okullara ve velilere bağlı

Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu yıl tüm ortaokul 5'inci sınıflarda başlatılması beklenen İngilizce hazırlık uygulamasını veli ve öğrenci talebine göre okul müdürlerinin kararına bırakacak.

Haber Merkezi | 20.08.2018 - 10:31..
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2015’te ortaokul 5’inci sınıfların yabancı dil hazırlık sınıfı olması için çalışmalara başladı. Program hazırlıklarının ardından pilot çalışma 2017-2018 eğitim yılında 779 ortaokulda yapıldı.

İngilizce hazırlık dersi okullara ve velilere bağlı

OKULLARA YAZI GÖNDERİLDİ

Projenin bu yıl tüm ortaokullarda uygulanması beklenirken MEB’den il milli eğitim müdürlüklerine 14 Ağustos’ta gönderilen yazıyla, çalışmanın isteğe bağlı başlatılmasına karar verildiği ortaya çıktı. Program, ortaokul 5’inci sınıf öğrencileri ile velilerinin talebi ve okul müdürlerinin kararıyla hayata geçirilecek.

İngilizce hazırlık dersi okullara ve velilere bağlı

 

18 SAAT İNGİLİZCE EĞİTİMİ

Bu kapsamda 5’inci sınıflarda haftada 18 saate kadar yabancı dil eğitimi verilebilecek. Eğitim kurumlarının öğretmen ihtiyacı göz önüne alınarak il veya ilçe eğitim müdürlükleriyle okul yönetimi gerekli tedbirleri alacak.

Yazıya göre yabancı dil eğitimi, okulun imkânları dikkate alınarak 5’inci sınıfların tüm şubelerinde uygulanabileceği gibi, öğrencilerin talepleri de değerlendirilerek belirli şubelerde de yapılabilecek.

İngilizce hazırlık dersi okullara ve velilere bağlı

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