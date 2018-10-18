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İngilizce öğrenmede yetersiz kaldık

Araştırmalar, İngilizce öğrenmede Türkiye’nin ne kadar yetersiz kaldığını gözler önüne seriyor. İngilizce Yeterlilik Endeksi’ne göre Türkiye, 80 ülke arasında 62’inci sırada yer aldı.

Haber Merkezi | 18.10.2018 - 10:06..
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Uluslararası dil eğitim şirketi EF tarafından hazırlanan İngilizce Yeterlilik Endeksi, Türkiye’nin İngilizce öğrenmede yetersiz olduğunu gösteriyor.

Yaşar Üniversitesi de konuyu bir çalıştayda ele aldı. Çalıştayda özellikle İngilizce öğrenimi ile tavsiyeler dikkat çekti.

İNTERNET BÜYÜK ENGEL

Yaşar Üniversitesi’nde lise öğrencileri için düzenlenen çalıştayda akademisyenler, Türkiye’deki dil öğrenimini nasıl etkili bir hale getirilebileceğini ele aldı.

Eğitimciler, internetin sunduğu faydalarla artık yabancı dil öğrenememenin neredeyse imkânsız hale geldiğini savundu.

İngilizce öğrenmede yetersiz kaldık

YAPILAN HATALAR

Çalıştayda, yabancı dil öğrenirken yapılan stratejik hataların neler olduğu, lise öğrencilerinin gözünden İngilizce’nin nasıl öğretildiği, yabancı dil öğrenirken kullanılabilecek teknolojik araçlar, kültürel zekânın yabancı dil öğrenim sürecine etkileri gibi dikkat çeken konu başlıkları ele alındı.

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