İngilizce öğrenmede yetersiz kaldık

Uluslararası dil eğitim şirketi EF tarafından hazırlanan İngilizce Yeterlilik Endeksi, Türkiye’nin İngilizce öğrenmede yetersiz olduğunu gösteriyor.

Yaşar Üniversitesi de konuyu bir çalıştayda ele aldı. Çalıştayda özellikle İngilizce öğrenimi ile tavsiyeler dikkat çekti.

İNTERNET BÜYÜK ENGEL

Yaşar Üniversitesi’nde lise öğrencileri için düzenlenen çalıştayda akademisyenler, Türkiye’deki dil öğrenimini nasıl etkili bir hale getirilebileceğini ele aldı.

Eğitimciler, internetin sunduğu faydalarla artık yabancı dil öğrenememenin neredeyse imkânsız hale geldiğini savundu.





YAPILAN HATALAR

Çalıştayda, yabancı dil öğrenirken yapılan stratejik hataların neler olduğu, lise öğrencilerinin gözünden İngilizce’nin nasıl öğretildiği, yabancı dil öğrenirken kullanılabilecek teknolojik araçlar, kültürel zekânın yabancı dil öğrenim sürecine etkileri gibi dikkat çeken konu başlıkları ele alındı.

