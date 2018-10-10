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İngilizce öğrenmek için 10 kural

Yapılan araştırmalar, ilkokuldan üniversiteye kadar İngilizce öğrenmede Türkiye’nin yetersiz kaldığını gösteriyor.

Haber Merkezi | 10.10.2018 - 09:13..
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Son veriler gösteriyor ki; Türkiye İngilizce eğitimde yetersiz kalıyor. Uluslararası dil eğitim şirketi EF tarafından hazırlanan İngilizce Yeterlilik Endeksi’ne göre, Türkiye 80 ülke arasında ancak 62’nci sırada yer alabildi.

EN BÜYÜK ENGEL İNTERNET

Yaşar Üniversitesi’nde lise öğrencileri için düzenlenen çalıştayda akademisyenler, Türkiye’deki dil öğrenimini nasıl etkili bir hale getirilebileceğini ele aldı. Eğitimciler, internetin sunduğu faydalarla artık yabancı dil öğrenememenin neredeyse imkânsız hale geldiğini savundu.

İngilizce öğrenmek için 10 kural

ÇALIŞTAY DÜZENLENDİ

Yaşar Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Çağrı Özköse Bıyık tarafından yürütülen ‘Avrupa’da İngilizce Öğretmenlerinin Mesleki Gelişimlerini Yenilikçi Programlarla Canlandırma’ isimli Marie S. Curie Kariyer Projesi kapsamında bir çalıştay düzenlendi.

DİL ÖĞRENİLİRKEN YAPILAN HATALAR

Çalıştayda yabancı dil öğrenirken yapılan stratejik hataların neler olduğu, lise öğrencilerinin gözünden İngilizce’nin nasıl öğretildiği, yabancı dil öğrenirken kullanılabilecek teknolojik araçlar, kültürel zekânın yabancı dil öğrenim sürecine etkileri gibi dikkat çeken konu başlıkları ele alındı.

İngilizce öğrenmek için 10 kural

10 KURAL

Dokuz Eylül Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Sultan Başaran İngilizceyi kolay öğrenmek için yapılması gerekenleri sıraladı.

1-Öğrenmek için kesin karar verin. 2- İngilizce öğrenimini bir matematik ya da fen bilimleri dersi gibi düşünmeyin. 3- Program yapın. 4- Düzenli öğrenmeyin. 5- Ezber yapmayın. 6- Cesur olun, gerekirse yanlış yapın. 7- Sesli tekrarlar yapın. 8- Yabancı arkadaşlar edinin. 9- Günlük tutun. 10- Altyazısız filmler izleyin.

İngilizce öğrenmek için 10 kural

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