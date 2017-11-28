İngilizler çayı neden sütle içer

İngilizler, yılda 60 milyar fincan çay tüketiyor. Bu da kişi başında 900 fincana denk geliyor. Kimileriyse bu rakamın üstüne bile çıkabiliyor.

SOSYAL STATÜYÜ BELİRLİYOR

BBC’de yayınlanan bir belgeselde, porselenlerin o dönemde (17 ve 18'inci yy) koyulan çayın sıcağına dayanamayıp çatladığı söyleniyor. İngilizler de buna çare bularak çaya olarak süt ilaveye etmeye başladı.

Zaman geçtikçe İngilizler, çaya süt koymanın sosyal statüyü belirlediğini düşünür oldu.

ÇAYA ŞEKER ATMANIN DA ÖNEMİ BELİRTİLİYOR

Görüşleri alınan Antropolog Kate Fox'a göre, çaya şeker atma da bir o kadar önemli. Fox, İngiltere'de çayı şekerli içenin alt orta sınıfa mensup olduğunu, iki kaşıktan fazla kullananın ise kesinlikle işçi sınıfına ait olduğunu belirtiyor.