İngilizler DEAŞ konusunda Türkiye'yi suçladı

Türkiye, Fırat Kalkanı Harekatı ile terör örgütü DEAŞ'a karşı büyük darbeler vurdu.
Harekatla birlikte yaklaşık 5 bin teröristi etkisiz hale getiren Türk Silahlı Kuvvetleri, koalisyon ülkelerinin yapamadığı tüm operasyonları gerçekleştirdi.
HEDEFTE YİNE TÜRKİYE VAR
Türkiye'nin DEAŞ'a karşı vurduğu bu darbelere rağmen, Avrupa'da Türkiye'ye karşı kirli algı operasyonları düzenleniyor.
İNGİLİZ ALGI PEŞİNDE
İngiltere'de yayın yapan The Times gazetesinde çıkan haberde; Rakka'dan kaçan teröristlerin Türkiye üzerinden Avrupa'ya döndüğü ifade edilerek, Türkiye'nin teröristlerle iş birliği içerisinde olduğu algısı oluşturulmaya çalışıldı.
TÜRK ÇALIŞANLARI SERVİS ETTİ
Rakka'da teröristlerle iş birliği yapan Amerika'ya tek bir sözün söylenmediği haber, İngiliz BBC'nin Türkçe servisinden de köpürtülerek okuyuculara sunuldu.