taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
102.289
USD
4,8506
EURO
5,6877
ALTIN
201,57
PETR
79,0600

İngilizler faiz artırımı istedi

Ekonomideki gelişmeleri değerlendiren İngiliz ekonomist; hükümetin politikasını değiştirmesini ve faizlerin artırılması gerektiğini söyledi.

Haber Merkezi | 23.05.2018 - 12:15..
  1. Haberler
  2. Ekonomi
İngilizler faiz artırımı istedi

24 Haziran'da yapılacak seçimlere 32 gün kala, Türkiye ekonomisi üzerine yapılan baskılar artmaya başladı.

Piyasadaki spekülasyonlarla dolar ve euroda üst üste rekorlar kırıldı.

Amerika ve Avrupa üzerinden yapılan sıcak para operasyonlarına karşı Merkez Bankası'nın yapacağı hamleler merakla bekleniyor.

AMAÇ TÜRKİYE'Yİ DİZE GETİRMEK

Piyasada bu gelişmeler yaşanırken, İngilizler operasyonun asıl amacını da itiraf etti.

Londra'dan Bloomberg canlı yayınına konuk olan İngiliz ekonomist Lee Hardman; Merkez Bankası'nın faizleri artırması gerektiğini söyledi.

İngilizler faiz artırımı istedi ViDEO

POLİTİKALARI DEĞİŞTİRİN

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın söylemlerini de hedef alan Hardman, hükümetin politikalarını yeniden ele alması gerektiğini belirtti.

İngilizler faiz artırımı istedi

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Dünya Bankası, Türkiye'ye yönelik 2 krediyi onayladı
Dünya Bankası İcra Direktörleri Kurulu, iki farklı proje ile Türkiye'ye yönelik 1 milyar dolarlık krediyi onayladı.
S&P Türkiye'nin faizleri artırmasını bekliyor
Döviz kurlarında yaşanan yükselişe ilişkin açıklama yapan S&P yetkilisi, Merkez Bankası'nın hamlesinin önemli olacağını söyledi.
Türkiye'den ABD'ye, çelik ve alüminyum ek vergisi önlemi
Türkiye, Dünya Ticaret Örgütüne, ABD yönetiminin ithal çelik ve alüminyuma getirdiği ek vergilere karşı önlemler alacağını bildirdi.
Yiğit Bulut: Döviz spekülatörlerinin nefesini keseceğiz
Döviz piyasasının özellikle yerli ve yabancı spekülatörlerce yönlendirildiğini savunan Yiğit Bulut, sert eleştirilerde bulundu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Yiğit Bulut: Döviz spekülatörlerinin nefesini keseceğiz

Yiğit Bulut: Döviz spekülatörlerinin nefesini keseceğiz

990
Borsa İstanbul'dan döviz satışı

Borsa İstanbul'dan döviz satışı

408
CHP'de iç karışıklık büyüyor

CHP'de iç karışıklık büyüyor

386
CHP'de Eren Erdem depremi

CHP'de Eren Erdem depremi

186
Albayrak: Kol kesme pahasına sakalımızı kesmeye çalışıyorlar

Albayrak: Kol kesme pahasına sakalımızı kesmeye çalışıyorlar

613
Ekonomi yönetimi toplantı yaptı

Ekonomi yönetimi toplantı yaptı

531
S&P Türkiye'nin faizleri artırmasını bekliyor

S&P Türkiye'nin faizleri artırmasını bekliyor

246
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM