İngilizler faiz artırımı istedi

1 Atatürk Havalimanı 31 Ekim'de kapatılıyor Dünyanın en büyük havalimanı olacak Üçüncü Havalimanı açıldığında Atatürk Havalimanı da sadece bazı uçuşlar için hizmet verecek.

2 Huzur ve tevazunun merkezi: Sancaklar Camii İstanbul'un merkezinde onca cami varken neden Büyükçekmece'deki Sancaklar Camisi'nin adını veriyoruz diye soruyorsunuz tabi, ancak bu camii sıradan bir mahalle camisinden oldukça farklı.

3 Ramazan’ın ilk top atışı Bereketiyle, heyecanıyla gelen Ramazan ayında, top atışıyla duyulan ‘Bommm’ sesini bekleyiş, bir asır öncesine dayanıyor.

4 Erzurum'daki sel bir aileyi evsiz bıraktı Erzurum merkezde büyük hasara yol açan sel, yiyecek parası dahi bulmakta zorluk çeken 5 kişilik Zorba ailesinin evsiz kalmasına neden oldu.

5 Türk filmleri dünyayı dolaşacak Yunus Emre Enstitüsü, Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğinde 11 ayrı dünya şehrinde Türk Filmleri Haftası düzenlenecek.

6 Sofralar zeytinli baklavayla tatlanacak Zeytin ve zeytinyağı üretiminde önde gelen merkezlerden Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bazı üreticiler, Antep fıstığındaki fiyat artışı nedeniyle zeytinli baklavaya yöneldi.