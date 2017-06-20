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İngilizler Fransız vatandaşlığına başvuruyor

AB'den ayrılma kararı alan İngiltere'den Fransa vatandaşlığı için başvuranların sayısında yüzde 250'den fazla artış olduğu bildirildi.

20.06.2017 - 22:11
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İngilizler Fransız vatandaşlığına başvuruyor

Le Monde gazetesinin haberine göre, Fransa vatandaşlığı için 2015 yılında başvuran İngilizlerin sayısı 385 iken bu sayı geçen yıl bin 363 oldu.

SON İKİ YILDA YÜZDE 254 ORANINDA ARTIŞ

Son iki yıl arasındaki artış yüzde 254 olurken, yıl başından itibaren Fransız vatandaşlığı için başvuran İngilizlerin sayısında artışın devam ettiği bildirildi.

Fransa'da, net rakam bilinmezken 150 ile 400 bin arası İngiliz vatandaşının yaşadığı tahmin ediliyor.

BREXİT KARARI

İngiltere 23 Haziran 2016'da yapılan referandumda AB'den ayrılma (Brexit) kararı almıştı. Brexit müzakerelerin ilk turu dün Brüksel'de başlamış, taraflar, öncelikler ve tarihler konusunda anlaşmaya varmıştı.

İngilizler Fransız vatandaşlığına başvuruyor

İngiltere'nin Brexit Bakanı David Davis ile AB Komisyonunun Başmüzakerecisi Michel Barnier'in yürüttüğü görüşmelerin ilk turu, yaklaşık 7 saat sürmüştü.

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