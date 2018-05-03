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İngilizler Meral Akşener'e methiyeler dizdi

İngiliz The Guardian gazetesi yaklaşmakta olan erken seçimler için İYİ Parti adayı Meral Akşener'e övgüler yağdırdı. The Guardian, Akşener için "Demir Leydi" sıfatını kullandı.

Haber Merkezi | 03.05.2018 - 12:28..
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İngilizler Meral Akşener'e methiyeler dizdi

Her seçimlerde olduğu gibi Türkiye'nin iç işlerine müdahil olmaya çalışan Batı, bu seçimlerde de yeni algı oyunları ile harekete geçti. İngiliz The Guardian gazetesi İYİ Parti lideri Meral Akşener'i adeta kendi Cumhurbaşkanı adayları gibi tanıttı, övgülerden yere göğe sığdıramadı...

İngilizler Meral Akşener'e methiyeler dizdi

"DEMİR LEYDİ"

Kareem Shaheen ve Gökçe Saraçoğlu tarafından kaleme alınan yazıda Meral Akşener'in adeta PR çalışması yapıldı. Akşener'in Türkiye'nin kurtarıcısı gibi gösterildiği makalede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve MHP'yi korkuttuğunu belirtirken, aynı zamanda Akşener'den "Demir Leydi" sıfatıyla bahsetti.

İngilizler Meral Akşener'e methiyeler dizdi

BATI'NIN KAHRAMAN ÇIKARTMA OPERASYONU

Her seçimlerde olduğu gibi bu erken seçimlerde de sandıklara müdahale etmeye çalışan Batı, İngiltere üzerindenadaylarının Meral Akşener olduğunu gösterdi. Tam sayfa yazıda Meral Akşeneri bir kahraman gibi göstermeye çalışan The Guardian, "Ve erkek egemen bir siyasi kültürde başka bir mesajı daha var: “Artık korkma sırası iktidardaki erkeklerde." mesajıyla Meral Akşener'e tam destek veriklerini açıkca beyan ettiler.

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