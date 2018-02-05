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İngilizler Muğla'ya akın edebilir

Bir gazetenin yaptığı araştırma sonucu İngilizlerin Türkiye'den ev almak istediği ortaya çıktı.

Haber Merkezi | 05.02.2018 - 09:12..
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Irish Times gazetesi, dünyada inşa edilen en güzel 900 bin lira değerindeki 4 evi sıralayarak 'nereden ev almalı' sorusunu okuyucusuna yöneltti.

MUĞLA DA LİSTEDE

Okuyucuların oy verdiği ankette Fransa ve İtalya'da bulunan 2 malikane listeye girdi. Listede ayrıca Valencia şehrindeki bir yazlık ve Muğla'nın Dalyan beldesindeki havuzlu bir villa da girdi.

FİYATI 188 BİN LİRA

Okuyucularının ve editörlerinin beğendiği evin fiyatı 188 bin euro  olarak belirtildi. Evde ayrıca yüzme havuzu, güneşlenme terası, güneş enerjisi,  4 oda, 1 salon 3 balkon, 2 banyo 1 suit oda,  şömine ve barbekü de yer alıyor.

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