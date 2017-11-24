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İngilizler tatil için yeniden Türkiye’yi tercih ediyor

İngiliz yayın organı Telegraph’ın haberine göre İngilizler için gözde tatil mekanı yine Türkiye oldu.

DHA | 24.11.2017 - 14:20
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2016 yılındaki terör saldırıları ve darbe girişimi sonrasında Türkiye’ye gelen İngiliz turistlerin sayısı azalmıştı, fakat geçtiğimiz yaz Türkiye turist rezervasyonlarında yüzde 28’lik bir artış kaydetti ve İngilizler turistler tatil için yeniden Türkiye’yi seçti.

İNGİLİZ TURİST SAYISINDA ARTIŞ

Telegraph ülkeden giden İngilizlerin bir “bumerang” etkisiyle yeniden Türkiye’ye geri döndüğünü, geçen yaza oranla geçtiğimiz sezon gelen İngiliz turist sayısında artış olduğunu yazdı.

İngilizler tatil için yeniden Türkiye’yi tercih ediyor

Ayrıca Travelex’in verilerine göre Türkiye dünyada en ucuz tatil yapılacak 10 ülke sıralamasında 7. sırada yer aldı.

7 FAVORİ BÖLGE SIRALANDI

Türkiye’de mutlaka görülmesi gereken 7 favori tatil yeri ise şöyle sıralandı:

1- Marmaris Bozburun ve Orhaniye’de ‘deniz üzerinde yürünebilen’ kız kumu plajı

2- Dalyan Kasabası ve Köyceğiz, Kral kaya mezarları

3- Fethiye ‘hayalet kasaba’ Kayaköy

4- Kelebekler Vadisi

5- Türkiye’nin en uzun plajı Patara

6- Kaleköy ve Batık Şehir

İngilizler tatil için yeniden Türkiye’yi tercih ediyor

İngilizler tatil için yeniden Türkiye’yi tercih ediyor

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