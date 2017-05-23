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İngilizler tehdit tweet'i atılan hesabın peşinde

Manchester'da düzenlenen saldırıdan önce atılan bir tweet'in ortaya çıkması polisi alarma geçirdi.

23.05.2017 - 08:16
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İngiltere'nin Manchester şehrinde düzenlenen intihar saldırısında 22 kişi hayatını kaybederken 50'den fazla kişi de yaralandı.

Olayla ilgili çok yönlü soruşturma sürdürülürken, ortaya çıkan tweet okları DEAŞ'a çevirdi.

"TEHDİDİMİZİ UNUTTUNUZ MU?"

Owys663 (Üveys) adlı Twitter kullanıcısı akşam 6.32'de attığı tweet'te, konserin yapıldığı "Manchester Arena" etiketini "DEAŞ" etiketiyle birlikte kullanıp "Tehdidimizi unuttunuz mu? Bu adil bir terör" ifadesini kullandı.

TWEET SİLİNDİ, HESAP KAPANDI

Terör örgütü DEAŞ'ın sözde bayrağını da paylaşan Owys663'ün bu tweet'i kısa süre sonra kaldırıldı ve kullanıcı profili silindi.

İngilizler tehdit tweet'i atılan hesabın peşinde

İngilizler tehdit tweet'i atılan hesabın peşinde

Suriye'deki DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyonun üyesi olan İngiltere, daha önce birkaç kez terör örgütünün tehditlerine hedef olmuştu.

22 Mart 2017'de başkent Londra'da yaşanan terör saldırısında bir DEAŞ sempatizanı aracını insanların içine sürerek 6 kişinin ölümüne neden olmuş, ardından bir polisi bıçaklamaya çalışırken vurularak etkisiz hale getirilmişti.

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