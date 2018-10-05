İngilizler Türkiye'de yüksek faizden yana

Türkiye ekonomisine karşı başlatılan savaşın ardından döviz kurları rekor üstüne rekor kırdı.

Piyasalarda yaşanan dalgalanmaya karşı sıkı tedbirler alan ekonomi yönetimi, kötü gidişatı durdurdu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, vatandaşların rahat olması gerektiğini ifade ederek, önemli tedbirler alındığının altını çizdi.

Bu süreçte Merkez Bankası'nın attığı adımlar ise oldukça tepki çekti.

YÜZDE 24 FAİZ Mİ OLUR

Faiz oranını yüzde 24'e yükselten Merkez Bankası, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan da tepki gördü.

Yüksek faize her zaman karşı olduğunu ifade ederek artık sabrının da sonuna geldiğini söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın attığı önemli adımlarla kötü gidişata "dur" denilirken, İngiltere'den küstah bir çağrı geldi.

İNGİLİZ YÜKSEK FAİZ İSTEDİ

Ülkede yayın yapan ekonomi gazetesi Financial Times, Merkez Bankası'nın faizleri artırmasını istedi.

Gazetede yayınlanan haberde, Başkan Erdoğan'ın açıklamalarına rağmen Merkez Bankası'nın faizleri artırması gerektiği ifade edildi.