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İngilizler Volkswagen'e savaş açtı

50 binden fazla İngiliz otomobil sahibi Alman otomotiv devi Volkswagen'den tazminat istiyor.

Haber Merkezi | 28.03.2018 - 16:08..
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  2. Otomobil

Londra'nın Yüksek Mahkemesi'nde 3 gün sürecek ön duruşmada iddiaların topluca bir Grup Dava Talimatı (GLO) kapsamında yönetilip yönetilemeyeceği belirlenecek ve talep sahiplerinin, İngiliz hukuk tarihinin en büyük grup eylemi haline gelebileceğini söyleyen avukatların kaydolması için bir son tarih belirleyecek.Volkswagen, dünya çapında yaklaşık 11 milyon otomobilin ve İngiltere'de 1,2 milyon kişinin karbondioksit (CO2) kirliliğini sınırlamak için tasarlanmış dizel emisyon testleri ile aldattığını kabul etmişti.

İngilizler Volkswagen'e savaş açtı

ABD'DE 500 BİN ARACI GERİ ALMA TEKLİFİ

VW, Amerika Birleşik Devletleri'nde sahiplerin, çevre düzenleyicilerinin, devletlerin ve bayilerin taleplerini karşılamak için 25 milyar dolar ödemeyi ve ABD’yi kirleten araçların 500 binini geri almayı teklif etmişti.Ancak, Avrupa'daki benzer bir anlaşmaya varılmamış, 78 yıllık tarihinin en kötü iş krizinde yatırımcılardan ve müşterilerinden gelen taleplerde milyarlarca euroyla karşı karşıya kaldı.

İngiltere'de 40 binden fazla hak talebinde bulunan İngiliz hukuk bürosu Slater ve Gordon, VW'nin insanları, gerçek kirlilik seviyelerini maskelemek için tasarlanan “yenilgi cihazları”, yasadışı motor yönetim yazılımını yükleyerek emisyon düzenlemelerini ihlal eden otomobilleri satın almaları konusunda aldattığını iddia ediyor.

İngilizler Volkswagen'e savaş açtı

VW TAMİR ETMEYİ TEKLİF ETTİ

Şirketten yapılan açıklamada, “Avukatlar, VW'nin otomobillerinin uyumluluğuna dair yalan söyleyerek kazanç sağladığını ve emisyon standartlarını karşılayan bir araba satın aldıklarını düşünen ve bu durumda Birleşik Krallık müşterilerine satılmak için uygun olan tüketicilerin güvenine ihanet ettiğini iddia edeceklerdir.” denildi.

İngilizler Volkswagen'e savaş açtı

Alman şirketi ise İngiltere'de araçlarını tamir etmeyi teklif etti ve İngiliz yasalarını çiğnemediğini ve sürücülerin zarar görmediğini açıkladı. Alman ve İngiliz VW yetkilileri daha fazla yorum yapmaktan kaçındı.

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