İngilizler yasta

Manchester'da düzenlenen kanlı terör saldırısında hayatını kaybedenler için farklı kentlerde anma programları düzenlendi.

Manchester Belediyesi, İngiltere İçişleri Bakanlığı ve Manchester polis teşkilatının destekleriyle Manchester'ın kent merkezindeki Albert Meydanı'nda düzenlenen anma programına İngiltere İçişleri Bakanı Amber Rudd, İngiliz Parlamentosu'nun alt kanadı Avam Kamarası'nın Başkanı John Bercow, Manchester Belediye Başkanı Andy Burnham, muhalefetteki İşçi Partisi'nin lideri Jeremy Corbyn, Manchester Emniyet Müdürü Ian Hopkins, her yaştan vatandaş ile çok sayıda gazeteci katıldı.

"MANCHESTER SENİ SEVİYORUM"

Manchester Papazı David Walker'ın saldırıda hayatlarını kaybedenleri anmak için mum yaktığı anma programında katılımcılar bir dakikalık saygı duruşunda bulundu. Katılımcılar ayrıca yanlarında getirdikleri çiçekleri meydana bırakırken, bazı göstericilerin üzerlerinde "Manchester seni seviyorum" yazılı tişörtler giydiği görüldü.

YOLLAR TRAFİĞE KAPATILDI

Yoğun katılım sebebiyle meydana sığamayan kalabalık, civardaki ara sokakları da doldurdu. Polis, kalabalık sebebiyle Albert Meydanı ve civar bölgedeki yolları 2 saatliğine trafiğe kapattı.

EŞ ZAMANLI ANMA PROGRAMLARI

Bu arada Manchester ile eş zamanlı olarak başkent Londra başta olmak üzere ülkenin Birmingham, Cardiff, Belfast, Edinburgh ve Glasgow kentlerinde de anma programları düzenlendi. Programlarda, "Manchester'ın yanında duruyoruz" mesajları verildi.

Sosyal medya platformları aracılığıyla organize edilen Londra'daki program çerçevesinde çok sayıda kişi iş çıkışı başkentin ünlü Trafalgar Meydanı'nda bir araya geldi.

"SEVGİ NEFRETTEN GÜÇLÜDÜR"

Etkinlikte, "Sevgi nefretten güçlüdür" mesajıyla, "toplumların sevgiyi benimsemesi" çağrısında bulunan Londralılar, etkinlikten haberdar olmayan çevredekilerin de dikkatini çekmek amacıyla kollarını havaya kaldırarak, elleriyle kalp işareti yaptı.