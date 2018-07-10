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İngilizler yeni sistemden rahatsız

Türkiye dün resmen yeni sistemine kavuştu. Güçlü ve milli bir Türkiye için kolları sıvayan Başkan Erdoğan önderliğindeki Bakanlar Kurulu İngilizleri rahatsız etti.

Haber Merkezi | 10.07.2018 - 11:14..
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İngilizler yeni sistemden rahatsız

Türkiye yeni döneme daha güçlü ve daha sağlam adımlarla basabilmek için yönetim sistemini değiştirdi. Daha kararlı bir meclis ile daha sağlma bir yönetimi uyum içinde demokrasi ile harmanlayıp istikrarı vadeden yeni sistem, İngilizleri huzursuz etti.

BBC'nin canlı olarak takip gerçekleştirdiği Başkanlık yemin töreninde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden AK Saray diye bahsedildi.

İngilizler yeni sistemden rahatsız

AK SARAY ALGISI

Özellikle bir algı operasyonu gibi yürütülmeye çalışılan bu projede, BBC "kullanım hakkı Cumhurbaşkanlığına, tapusu millete ait olan" Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni AK Saray olarak lanse etti.

İngilizler yeni sistemden rahatsız

Özellikle bir algı oluşturma ve tiye alma amacıyla yazılan bu başlıkta, hem törenden hem de yeni dönemdeki güçlü Türkiye'den Londra'nın rahatsızlık duyduğu açıkça görülebiliyor.

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