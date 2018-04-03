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İngilizler yüksek akaryakıt fiyatlarını tartışıyor

Lüks otomobil markalarının ana vatanı Birleşik Krallık, yüksek akaryakıt fiyatlarının yol açtığı tartışmalarla meşgul.

Haber Merkezi | 03.04.2018 - 11:49..
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İngilizler yüksek akaryakıt fiyatlarını tartışıyor
Selman ÖZTÜRK / [email protected]

Bentley, Rolls Royce ve Land Rover gibi lüks otomobillerin üretim merkezi olan İngiltere'de sürücüler, daha önce görülmemiş bir tartışma başlattı.

Dünya genelinde artan petrol fiyatlarına ek olarak, Birleşik Krallık otobanlarında akaryakıt satış hakkını elinde bulunduran firmaların, şehir merkezlerine göre daha yüksek fiyatlarda satış yapması tartışmaların fitilini ateşledi.

İngilizler yüksek akaryakıt fiyatlarını tartışıyor

GÜVENLİĞİ TEHDİT EDİYOR

Otobanlarda uygulanan fiyat politikasının, sürücüleri şehir merkezlerinde yakıt ikmali yapmaya ittiğini belirten Ulusal Güvenlik Sekreteri Chris Grayling, "Bu durum endişe verici. İnsanlar otobanda uygulanan fiyat politikası yüzünden yakıt ikmali için şehir merkezine ulaşmayı hedefliyor. Bu durum da çoğunlukla araçta yakıtın tükenmesiyle sonuçlanıyor. Uzun bir otoyolun ortasında tek başına kalan sürücüler, yolda kalmış otomobiller... Tüm bunlar ciddi bir güvenlik problemi." şeklinde görüş belirtiyor.

İngilizler yüksek akaryakıt fiyatlarını tartışıyor

ARADAKİ FARK 0,5 - 0,7 POUND CİVARINDA

İngiltere'de şehir merkezlerinde ortalama 1,1 pound (6,3 Türk lirası) olan akaryakıt litre fiyatları, otobanda bulunan akaryakıt istasyonlarında 1,6 pound (8,9 Türk lirası) ile 1,8 pound (10,1 Türk lirası) aralığında satılıyor. Aradaki bu ortalama 0,6 pound tutarındaki fark, 50 litre kapasiteli yakıt deposuna sahip bir araçta 30 pound (168 Türk lirası) fazla ödeme yapmak anlamına geliyor.

İngilizler yüksek akaryakıt fiyatlarını tartışıyor

SORUŞTURMA AÇILABİLİR

Şehir merkezindeki akaryakıt satıcıları ile otobandaki satıcılar arasındaki fiyat makasının giderek açılması üzerine Ulusal Güvenlik Sekreteri Grayling, otoban ihalesini alan akaryakıt firmalarına soruşturma açılabileceği sinyallerini verdi.

Halihazırda Moto, Welcome Break ve Road Chef firmalarından oluşan koalisyonun akaryakıt satış hakkını aldığı otobanların, tüm firmalara açılmasının da gündeme gelmesi ihtimaller dahilinde.

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