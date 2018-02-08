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İngilizlerden Afrin'de sivillerin mahsur kaldığı iftirası

Zeytin Dalı Harekatı'na gölge düşürmek için algı operasyonuna devam eden İngilizler, bu kez de Afrin'de binlerce sivilin mahsur kaldığını söyledi.

Haber Merkezi | 08.02.2018 - 07:12..
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İngiliz yardım kuruluşu olarak bilinen Oxfam, PYD'nin daha fazla terörist kaybetmemesi için kolları sıvadı. Türkiye üzerinde algı operasyonu yapanlar arasına giren Oxfam, "Binlerce sivil mahsur kaldı" iftirasında bulundu.

İngilizlerden Afrin'de sivillerin mahsur kaldığı iftirası


'SİVİLLER ÖLÜYOR' ÇIĞIRTKANLIĞI YAPTILAR

ABD ve BM yetkilileri gibi açıklama yapan Oxfam, Afrin'de devam eden operasyondan dolayı "5000'den fazla" kişinin evlerini terk ettiği, bölgeden dışarı çıkış yollarının da tıkandığını yazdı.

Gıda ve tıbbi kaynaklarını bitmek üzere olduğunu belirten Oxfam'ın açıklamasında, Zeytin Dalı Harekatı'ndan dolayı "onlarca sivilin öldüğüne" dikkat çekildi.

İngilizlerden Afrin'de sivillerin mahsur kaldığı iftirası

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