İngilizlerden DEAŞ'a bombalı Manchester mesajı

Manchester Arena'da meydana gelen bombalı saldırıyı, DEAŞ üyesi olduğu ön görülen Salman Abedi'nin gerçekleştirmesi üzerine, Suriye'de görev yapan İngiliz hava birlikleri, DEAŞ'a karşı düzenlenecek operasyonlarda kullanılmak üzere 'mesajlı' bomba hazırladı.
Sosyal medyada paylaşılan fotoğrafın doğru olduğu, birlik yetkilileri tarafından onaylandı.
AYNISINI FRANSA DA YAPMIŞTI
Hava kuvvetlerinin, bombaların üzerine mesaj yazması bir gelenek haline gelmiş durumda. 13 Kasım 2015'te Paris'te düzenlenen saldırıların ardından, Fransa'nın DEAŞ'a karşı gerçekleştirdiği operasyonda kullanılan bombaların üzerine ‘Paris'ten sevgilerle' yazılmıştı.