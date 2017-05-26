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İngilizlerden DEAŞ'a bombalı Manchester mesajı

İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri (RAF), DEAŞ'a karşı kullanılacak bombaların üzerine 'Manchester'dan sevgilerle' yazdı.

26.05.2017 - 12:49
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Manchester Arena'da meydana gelen bombalı saldırıyı, DEAŞ üyesi olduğu ön görülen Salman Abedi'nin gerçekleştirmesi üzerine, Suriye'de görev yapan İngiliz hava birlikleri, DEAŞ'a karşı düzenlenecek operasyonlarda kullanılmak üzere 'mesajlı' bomba hazırladı.

Sosyal medyada paylaşılan fotoğrafın doğru olduğu, birlik yetkilileri tarafından onaylandı.

İngilizlerden DEAŞ'a bombalı Manchester mesajı

AYNISINI FRANSA DA YAPMIŞTI

Hava kuvvetlerinin, bombaların üzerine mesaj yazması bir gelenek haline gelmiş durumda. 13 Kasım 2015'te Paris'te düzenlenen saldırıların ardından, Fransa'nın DEAŞ'a karşı gerçekleştirdiği operasyonda kullanılan bombaların üzerine ‘Paris'ten sevgilerle' yazılmıştı.

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